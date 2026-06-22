Vance, o acordo e o silêncio

Há uma forma simples de medir a confiança que Trump deposita em alguém: olhar para o dossiê que lhe entrega. A Vance, Trump entregou o acordo com o Irão. Não é um presente. É um teste. E pode ser uma armadilha.Há um detalhe revelador na origem. Tudo indica que, do lado iraniano, Vance era visto como o interlocutor mais credível, por ser o mais céptico das intervenções e o menos entusiasta da guerra na administração. A Casa Branca apressou-se a sublinhar que só Trump escolhe quem negoceia. Mas o sinal ficou: Teerão aponta a quem, em Washington, mais duvidou desta guerra. Vance arrastou os pés ao longo de todo o processo. Foi a face visível da reticência interna, em contraponto a Rubio, e chegou a questionar o relato do Pentágono, duvidando em privado de que os militares estivessem a dar a Trump o quadro real da guerra. Entregar-lhe agora o acordo fecha o círculo: quem duvidou da guerra passa a carregar a paz e o seu custo.Já escrevi, em Abril, que Trump o colocava no epicentro sabendo que, se o processo falhasse, seria Vance a absorver o fracasso, retirando-o da sucessão sem o afastar directamente. A Hungria funciona como sinal do método: quem concentra em alguém dossiês de alto risco raramente o está a preparar para suceder. O que era leitura aproxima-se hoje de confirmação. No G7, confrontado com a hipótese de estar a preparar Vance para levar a culpa, Trump não desmentiu: se o acordo resultar, fica com o crédito; se falhar, a responsabilidade recai sobre Vance. Está a desgastá-lo.A minha descrença neste acordo é estrutural. O nuclear e os mísseis são o argumento visível. O interesse central é geoeconómico: condicionar as cadeias energéticas do Golfo, limitar a projecção chinesa, enquadrar a Europa e preservar o dólar como eixo das transacções. Resolver o pretexto e adiar o essencial é uma opção de curto prazo. Levantar o bloqueio devolve ao Irão capacidade de respirar antes de Washington garantir o que afirma procurar. Num regime com projecção regional através de proxies, um acordo que não integre esse dado dificilmente será mais do que transitório.O impacto sobre Israel é um dos pontos mais sensíveis deste equilíbrio. Reduzir a pressão sobre Teerão sem reforçar simultaneamente a arquitectura de segurança regional expõe o principal aliado americano no terreno a maior incerteza estratégica. A leitura de Yair Lapid, ao apontar para um mínimo histórico na capacidade de influência de Israel em Washington, reflecte mais do que retórica política interna.Mas o elemento mais revelador é outro. Quando Tucker Carlson classificou a guerra como moralmente inaceitável e avançou leituras controversas sobre Israel, Trump reagiu e distanciou-se. Vance calou-se. E o silêncio de Vance não é prudência. É posicionamento. Trump é o movimento. Vance precisa de o herdar. E não se herda um movimento alienando a ala mais radical. Vance não subscreve Carlson, mas evita condená-lo. Deixa o silêncio fazer o que as palavras tornariam mais difícil. Trump pode repreender Carlson porque a sua liderança não depende de ninguém. Vance não pode, porque a sua viabilidade depende de manter coesa uma coligação que vai dos financiadores tecnocráticos aos sectores que se revêem nesse discurso.Resta a pergunta que decide tudo. Ou os Estados Unidos dispõem de um elemento de pressão junto da liderança iraniana que não é público e que justifica a aposta, ou este acordo é sobretudo uma gestão táctica. Quem entrega o dossiê ao homem que pretende desgastar, e decide sob pressão da ala que sempre rejeitou a guerra, não está a executar uma estratégia de longo prazo. Está a recuar no momento decisivo, a apresentar a saída como vitória e a transferir o risco para quem executa.