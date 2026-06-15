A política social portuguesa entrou no modo “vai trabalhar, malandro”. Não é esta a letra da proposta da Prestação Social Única, mas é a música de fundo.A boa ideia de simplificar apoios dispersos, reduzir burocracia e evitar que trabalhar signifique perder rendimento foi capturada por outra prioridade: provar que quem recebe apoio não está a enganar o Estado. A PSU podia ser uma reforma do Estado social. Arrisca tornar-se num teste moral aos pobres.Não há ingenuidade nesta crítica. Um Estado social deve ser claro, exigente e fiscalizado. Deve evitar abusos e garantir que trabalhar compensa. No entanto, desenhar uma prestação eficaz é uma coisa; outra é partir do pressuposto político de que o beneficiário é, antes de mais, um risco. A proposta junta 13 prestações não contributivas, incluindo RSI, subsídio social de desemprego e pensões sociais, e prevê inscrição no centro de emprego, disponibilidade para trabalho, formação e atividades de solidariedade social até 15 horas semanais, podendo esse limite aumentar em renovações posteriores. O problema não é haver deveres. É a suspeição tornar-se o centro político da reforma.A linguagem escolhida confirma esse desvio. Luís Montenegro apresentou a PSU como forma de combater “abusos e fraudes”, impedindo que os apoios se transformem numa “forma de vida”. Rosário Palma Ramalho disse ser preciso evitar que seja “financeiramente mais vantajoso permanecer desocupado” do que regressar ao trabalho e comparou o canal de denúncias de abusos na PSU aos canais de denúncia de corrupção.O Governo pode defender incentivos ao emprego. Deve, aliás. Mas quando a explicação pública da reforma insiste mais no abuso do que na pobreza, o problema deixa de ser a insuficiência dos apoios para passar a ser a alegada tentação de viver deles.É por isso que a aproximação ao Chega neste diploma tem tanto de narrativo como de programático. A PSU baixou à especialidade sem votação, abrindo espaço a negociação. E fê-lo com o PSD disponível para avaliar o prazo de descontos exigido a imigrantes no acesso a apoios sociais, uma das linhas políticas do partido de André Ventura. O Governo afastou-se da resposta ao diagnóstico da OCDE, que coloca Portugal abaixo da média da União Europeia no impacto das prestações sociais na redução da pobreza, e aceitou discutir a partir da ideia de que a proteção social deve ser endurecida porque há sempre alguém a abusar dela. Os números desmontam a caricatura. O valor de referência do RSI em 2026 é 247,56 euros. Em abril, o cabaz alimentar essencial atingiu 259,52 euros. A prestação apresentada tantas vezes como convite à preguiça – e que tem hoje no número de beneficiários mais baixo dos últimos vinte anos – é inferior ao custo de um cabaz alimentar básico. Isto antes dos custos de renda de casa, luz, água, transportes ou medicamentos. A pergunta séria não é, por isso, por que é que alguém prefere viver assim. É antes como é que alguém consegue viver assim.Por outro lado, o critério patrimonial revela uma visão demasiado urbana do país. A proposta limita o valor de bens móveis sujeitos a registo a cerca de 16.114 euros, incluindo automóveis. Fora das áreas metropolitanas, ter carro não é necessariamente sinal de conforto. É muitas vezes a única forma de chegar ao trabalho, ao centro de saúde ou ao supermercado. Penalizar cegamente a posse de carro é penalizar também quem vive onde o transporte público falhou primeiro. A suspeição não é uma ideia nova. Ronald Reagan popularizou a figura da welfare queen – um caso de fraude convertido em categoria social para fazer da proteção social uma ameaça moral. Loïc Wacquant designaria o processo como penalização da pobreza, classificando-o como a substituição do Estado social pelo disciplinamento punitivo dos pobres.A PSU deve ser julgada pelo que resolve. Se reduz pobreza, melhora acesso, protege quem precisa e incentiva o trabalho sem humilhar. Trabalhar deve compensar sempre. Mas nenhuma reforma do Estado social fará bem ao país se começar por degradar a dignidade de quem precisa dele.É esse o perigo de governar a partir da exceção. Acaba-se a desenhar políticas contra fantasmas.