Uma Praia para Todos: da promessa local ao projeto nacional

De uma cidade para uma nação. De uma ideia local para uma visão nacional.

“Uma Praia para Todos”, essa afirmação, ainda que embrionária, ganhou expressão política durante a campanha eleitoral para as eleições autárquicas de outubro de 2020, para a Câmara Municipal da Praia.

O que começou por ser “Uma Praia para Todos” viria, mais tarde, a ganhar uma dimensão muito mais ampla: “Um Cabo Verde para Todos”.

A passagem de uma Praia para Um Cabo Verde para Todos representa, assim, a transição de uma dimensão local para uma escala nacional. A ideia deixa de estar circunscrita à cidade da Praia e passa a projetar-se sobre todo o território nacional, colocando no centro do debate uma visão de país assente na inclusão, na participação e na criação de oportunidades para todos.

“Cabo Verde para Todos, portas abertas para África e pontes para o mundo”

Francisco Carvalho enfatizou esse desígnio no seu discurso na 81.ª Assembleia-Geral das Nações Unidas, onde reafirmou a visão de um Cabo Verde aberto a África e ao mundo.

A intervenção ganhou um significado particular num momento em que Cabo Verde assume, a partir de janeiro de 2027, a presidência dos Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento, projetando o país no palco internacional. Esta visão ganha particular relevância num país arquipelágico e profundamente marcado pela Diáspora.

Pensar Cabo Verde para Todos é também pensar nos cabo-verdianos que vivem fora das ilhas, no conhecimento que acumularam, nas redes que construíram e no contributo que podem dar ao desenvolvimento do país. A Diáspora não pode ser vista como apenas uma comunidade que mantém laços afetivos e envia remessas, mas como parte integrante do capital humano, económico e cultural de Cabo Verde.

Ao mesmo tempo, abrir as portas para África significa aprofundar a nossa pertença ao continente e explorar melhores oportunidades económicas, culturais e diplomáticas que essa relação oferece. Cabo Verde pode tirar partido da sua posição atlântica e das relações históricas que mantem com as diferentes geografias para se afirmar como espaço de encontro entre África, Europa e as Américas.

Mas nenhuma projeção externa será verdadeiramente sustentável sem um país mais coeso internamente e um Cabo Verde para todos terá necessariamente de enfrentar os desafios das desigualdades sociais, das assimetrias entre ilhas, da precariedade do emprego jovem e da criação de oportunidades, através da criação de riquezas – a prioridade atribuída ao sector primário, agricultura, pescas e pecuária –, conforme definida no Programa do Governo, deverá estar devidamente inscrita nas rubricas do Orçamento do Estado para a legislatura que agora se inicia.

É a capacidade de incluir todos os cabo-verdianos neste projeto coletivo que dará consistência às pontes que pretendemos construir para o mundo.

É neste percurso que se inscrevem estas “Cronicas de Um Cabo Verde para Todos”: um espaço de reflexão sobre o país que somos, o país que queremos construir e o lugar que Cabo Verde pode ocupar no mundo, com portas abertas para África e pontes para o mundo.