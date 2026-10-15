Uma nova política de soberania económica

A tendência atual já não passa por um Estado acionista de controlo, com poderes sobre a gestão diária, mas sim por um Estado investidor estratégico. Este assume participações minoritárias, mas influentes, em empresas de interesse público relevante. Daí a anunciada intenção de criar um fundo soberano português (originalmente proposto pelo ex-ministro socialista Fernando Medina), a compra de uma participação pública na REN e, até, a hipótese de adquirir até 5% do capital do Millennium bcp, noticiada na semana passada pelo Expresso. Bem assessoradas na corrida à TAP, tanto a Lufthansa como a Air France-KLM compreenderam este novo paradigma e propuseram uma troca de ações se o Estado aceitar a privatização total a médio prazo. Ou seja, numa fase futura, em que aceite privatizar de vez a TAP, o Estado português receberá o equivalente a 5% do capital da Lufthansa, além de um encaixe financeiro, tornando-se assim um o segundo maior acionista do gigante alemão.

É este o ar dos tempos no mundo ocidental em 2026. A França mantém posições relevantes na defesa, energia e transportes. A Alemanha não hesitou em intervir diretamente em empresas privadas, para lidar com a crise energética. Ao contrário do Reino Unido, que entregou o crude do Mar do Norte aos privados, a Noruega usou as suas receitas do Brent para criar o maior fundo soberano do mundo. Até os mui liberais Estados Unidos intervêm regularmente em setores estratégicos, uma tendência que Trump tem vindo a acentuar. Não há razão para Portugal ficar de fora desta tendência global.

O problema surge quando se passa à prática. Ao contrário dos Emirados ou da Noruega, Portugal não dispõe de recursos naturais abundantes nem de excedentes orçamentais significativos para financiar um fundo soberano. Se este veículo for alimentado com emissão de dívida, correrá o risco de se transformar num fundo alavancado que investe em ativos cuja valorização futura é incerta.

Depois, há a questão da escolha dos ativos. Na REN, que gere as redes energéticas nacionais e opera em regime de monopólio, fará mais sentido o Estado português ser um acionista minoritário de referência do que delegar esse papel estratégico a empresas públicas estrangeiras, nomeadamente chinesas. É aqui que a intervenção pública será, eventualmente, mais justificada.