Uma figueira silenciosa

A criação literária constitui um modo especial de defender a memória cultural como fator decisivo para a salvaguarda da liberdade e da dignidade universal da pessoa humana. Ao lermos a obra de Elif Shafak, apercebemo-nos de uma singular perspetiva que liga o desenvolvimento e os direitos fundamentais, como corolário lógico da importância do diálogo entre culturas e do respeito pelos valores do conhecimento, da sabedoria, da coesão social e da integração, numa perspetiva de abertura, reconhecimento e cosmopolitismo. Como uma das vozes mais influentes na cultura contemporânea, a verdade é que as narrativas e reflexões de Elif Shafak constituem exemplos de como o pensamento contribui para fazer da existência humana um fator de progresso, de emancipação e de respeito mútuo.

Ao receber o Prémio Europeu Helena Vaz da Silva para a Divulgação do Património Cultural, a galardoada deste ano evidencia-se pela capacidade de contar histórias que “dão vida ao diversificado Património Cultural da Europa” e respondem aos “desafios do nosso tempo, num forte apelo à defesa da democracia, à promoção da solidariedade, à aceitação do cosmopolitismo e à celebração da diversidade cultural”.

Anabela Mota Ribeiro fez na Fundação Gulbenkian o elogio da romancista e ensaísta, salientando que a sua escrita é reveladora de um sentido humanista que faz do inconformismo uma marca indelével.

Quando da publicação de A Bastarda de Istambul foi levada a tribunal por defender a dignidade do povo arménio, a sua absolvição representou a demonstração de que o direito e a Justiça são garantes da liberdade de consciência e da salvaguarda da democracia.

Nas palavras tocantes que proferiu quando recebeu o prémio referiu o exemplo de Gustave Flaubert, salientando o facto de o romancista, antes considerado como um inútil falhado, se ter tornado um dos maiores escritores de sempre, usando a escrita e o relato de histórias como um instrumento fundamental de emancipação humana.

De facto, a Literatura é um antídoto contra a apatia. A escritora britânica e turca tem insistido nesta ideia, pondo a tónica na livre circulação das ideias, na capacidade de partilhar narrativas e de fazer delas um fator de diálogo entre culturas, fator decisivo de liberdade, de paz e de justiça.

Em A Ilha das Árvores Desaparecidas, o encontro em Chipre de Kostas, um cristão grego, e Defne, uma muçulmana turca, abrirá caminho a um encontro que suscita muitos enigmas. É a história de um amor proibido, num cenário de ódio e violência que parece querer destruir tudo. Mas ouvem-se as gerações passadas, silenciadas pelos antigos conflitos. E a humanidade exprime-se plena de incertezas, de dúvidas, mas também de generosidade e esperança, de sonho, tristeza, imaginação e amor.

Numa escrita plena de emoção, a romancista tem procurado partir das histórias que conta para mobilizar os leitores para as causas mais generosas da Humanidade. Em cada exemplo devemos tirar consequências no sentido de tornar melhor o mundo e a vida. Mas há uma figueira que se mantém silenciosa num jardim londrino e que constitui um elo firme entre as muitas referências aparentemente contraditórias que são a chave para estas vidas que não podemos deixar de recordar.