O último número da revista Relâmpago dedicado a Adília Lopes, com coordenação de Rosa Oliveira e de Maria José Oliveira, permite não só uma reflexão sobre uma obra importante, mas também a consideração de um exemplo de originalidade que merece especial atenção.

Tem razão Nuno Artur Silva quando afirma que “a Adília é um caso absolutamente singular na poesia e na literatura portuguesa, original e irrepetível. Não há outro como ela, nem sequer parecido”. E o certo é que há duas figuras que têm afinidades com ela; Agustina Bessa-Luís e Paula Rego, como, aliás esta última reconheceu. Mas é o seu heterónimo Adília e a relação complexa com a personalidade Maria José que torna fascinante a sua capacidade criadora, tantas vezes desarmante.

A referência às duas pessoas, pseudónimo e nome, mistura-se naturalmente numa comunicação biunívoca sempre estimulante. E ouvimo-la dizer como o Poverello: “Preciso de muito pouco e, desse pouco, preciso de muito pouco.” A referência ancestral do santo de Assis faz-se sentir – entre “as armas desarmantes” e “um jogo bastante perigoso”.

Apesar da nossa relação familiar, foi ela quem se aproximou, numa relação em que houve sempre a serena distância de uma e a proximidade afetiva da outra, sob a evocação do espírito do velho casarão da Rua José Estevão e das memórias de tribo que nos uniram.

Comigo e em minha casa, a sua presença literária misturou naturalmente as suas originalidades de estilo, as raízes comuns, as dedicatórias nos livros e as missivas enigmáticas. E a leitura dos seus textos foi motivo de uma autêntica admiração e afeto. Era como se a literatura voasse e se tornasse uma realidade com vida própria.

Como disse João Barrento, havia nela “uma fome de intercâmbio permanente com outros, que traz à sua cozinha poética para lhes dar sabores diferentes e enriquecer a massa dos seus poemas: da Bíblia aos clássicos de várias literaturas e aos seus contemporâneos (Sophia ou Nuno Bragança, Herberto ou Ruy Belo, Fiama e Lispector e tantos outros), das mitologias ao romance policial, do cinema às artes plásticas… Nada fica como era, a metamorfose é um princípio estrutural desta poesia”.

Não havia facilidade com Adília, e quantos se ficaram pelo superficial enganaram-se. Ao cultivar o “paradoxo do autêntico” estamos perante um sistemático olhar das coisas e da vida pelo prisma do desafio desconcertante. Fernando Pinto do Amaral fala de um magnetismo diferente, que leva a desejarmos conhecer quais os “novos desvarios ou as novas fantasias” num “clima lúdico e irónico, em aparente rasura emocional ou fuga ao lirismo, num tom que é mais comum observar do outro lado do Atlântico, na poesia brasileira, contribuindo para o êxito que Adília obteria no Brasil”.

Aliás, faz parte do mesmo parentesco de Adélia Prado. Ambas cultivam o escândalo saudável e incómodo. Afinal, “o religioso sem corpo é triste, incompreensível e anímico, porque é com o corpo que se ama a Deus”.

Sei que Maria José e Adília pensavam assim, como um dia lembrou José Tolentino Mendonça. E volto à leitura de uma escrita inconfundível: “Gostava que os meus poemas fossem pardos, modestos, pequenos, lisboetas como os pardais e que tivessem o som do piar dos pardais.”