Uma carta de amor a Portugal: ‘Portuguese Love’ estreia nos cinemas

Enquanto as telenovelas turcas conquistam os mercados mundiais, incluindo Portugal, nas últimas duas décadas, a coprodução luso-turca Portuguese Love, que se estreia este fim de semana nos cinemas portugueses, parece combinar na perfeição a mesma fórmula: beleza natural, vidas atormentadas e a tranquilidade da vida portuguesa numa vila piscatória.Seguindo a mesma receita das telenovelas, amor, traição, poder, dinheiro e ambição, Portuguese Love é um verdadeiro regalo para os olhos.O filme abre com vistas espetaculares do Bósforo, em Istambul, seguindo-se imagens aéreas deslumbrantes de Lisboa, das suas ruas históricas e das cores mágicas do Oceano Atlântico, das falésias rochosas e das ondas espumosas que embatem numa costa sem fim.Naturalmente, há um homem atraente e uma mulher bonita, unidos pelo acaso quando ele leva, por engano, a mala dela no aeroporto e segue para a sua vila piscatória, na Ericeira. Ela vai atrás dele para recuperar a bagagem. Yasemin está a fugir do seu passado, depois de apanhar o noivo com a amante poucos minutos antes da festa de noivado, numa luxuosa mansão junto ao Bósforo. O primeiro voo disponível para o estrangeiro tem como destino Lisboa.O protagonista português, traumatizado por uma tragédia do passado, regressou à sua terra para reconstruir a vida e recuperar a relação com o filho. Assim, começa o filme.Portuguese Love faz também uma referência às telenovelas turcas populares, quando uma personagem portuguesa pronuncia algumas palavras em turco e comenta que a sua família está viciada nas séries turcas.As séries turcas tornaram-se um fenómeno há cerca de 15 anos com O Século Magnífico, o drama histórico sobre o reinado de Solimão, O Magnífico, e o seu romance com Hürrem Sultan.As séries turcas atraem quase mil milhões de espectadores em cerca de 170 países e geraram receitas de exportação estimadas em cerca de mil milhões de euros no ano passado.A mais recente produção turca disponível na Netflix é baseada no romance O Museu da Inocência, do Prémio Nobel Orhan Pamuk. As séries turcas continuam a ser transmitidas diariamente nos canais portugueses e existe até um canal dedicado, 24 horas por dia, a este género: o Dizi - palavra turca para “série”.. Em filme, a protagonista, Yasemin, é interpretada por Cansu Dere, que alcançou a fama há cerca de 20 anos com a popular série turca Sila, também exibida internacionalmente.O protagonista masculino, José, é interpretado por Diogo Morgado, que conquistou reconhecimento internacional pela interpretação de Jesus em O Filho de Deus e na minissérie nomeada para os Emmy A Bíblia, produzida pelo History Channel.Portuguese Love é realizado por Ismael ŞSahin, realizador, ator e argumentista alemão de origem turca, conhecido pelo seu trabalho na televisão alemã em horário nobre.ŞSahin fixou-se na Ericeira há dois anos. Questionado sobre se o filme reflete a sua própria descoberta de Portugal, responde: “Convenci-me com a minha própria história.”O filme gira em torno de temas como “começar um novo capítulo”, “voltar a respirar”, “não olhar para trás”, “viver de forma simples” e “ser livre”. E todos os caminhos conduzem a Portugal, à sua luz, música, cultura, gastronomia, costa selvagem, ritmo tranquilo e gente acolhedora.Enquanto passeia pelas ruas da Ericeira, Yasemin depara-se com cartazes que assinalam a Revolução dos Cravos de 25 de Abril. Um homem idoso repara nela e diz-lhe: “A liberdade tem um preço.” Cada um interpretará esta frase como entender, com ou sem conotação política, mas para Yasemin esse preço significa abdicar de um estilo de vida luxuoso e de uma carreira de sucesso.O êxito das telenovelas turcas em Portugal certamente atrairá espectadores para Portuguese Love.O filme estreou também nos cinemas da Turquia. É provável que incentive ainda mais turcos a visitar Portugal e talvez convença alguns a juntarem-se à comunidade turca de cerca de quatro mil pessoas que se estabeleceu no país nos últimos anos.No entanto, Portuguese Love é, acima de tudo, uma carta de amor a Portugal.Faz lembrar o chamado ‘turismo cinematográfico’ associado a Woody Allen, cujos filmes celebraram cidades como Barcelona, Londres, Roma e Paris.