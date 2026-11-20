Não se pode dizer que os nossos vizinhos do lado, apesar da transição mais ou menos pacífica do autoritarismo franquista para a monarquia constitucional, tenham perdido a radicalidade combativa que sempre os caracterizou. (Abro aqui um parenteses para ressalvar que o “eles matam o touro e nós não”, implicando um qualquer “eles são fortes e nós fracos” nunca me convenceu – até porque, por mais bravos que fossem nuestros hermanos, se os aguentámos e ficámos independentes sem fronteiras naturais, era porque não seriamos assim tão mansos; e se tínhamos os ardis, as piruetas e os ladeios, e os rabejamentos dos mais fracos, também sabíamos pegar um touro de caras).

Seja como for, se por cá a Revolução dos Capitães acabou com a guerra de África, perdendo-a – o modo mais fácil e rápido de acabar com uma guerra, segundo Orwell –, a Espanha fez a transição, mas passou a ter o problema de manter a unidade da metrópole em democracia. O que não foi fácil: o terrorismo da ETA matou centenas de espanhóis no País Basco, e não só, até parar o terrorismo e passar à legalidade. Os independentistas da Catalunha seguiram outra estratégia, talvez mais gramsciana e mais eficaz. E o separatismo, muito complicado de travar em democracia, foi o que levou, perante a alegada tibieza do Partido Popular, ao aparecimento do Vox, terceira força política nacional em Espanha, que promete agora dobrar a votação e viabilizar uma maioria de direita.

Esta esperada vitória da Direita, graças à aliança pós-eleitoral do centro direitista PP com o nacional-popular Vox, está a enraivecer as esquerdas. No Sábado passado, nas ruas de Bilbau, no País Basco, Arnaldo Otegi, antigo membro da ETA, do Herri Batasuna e hoje líder do Bildu, um partido da esquerda revolucionária separatista, exortou os seus militantes (40.000, segundo os próprios) a darem “una paliza democrática a los fascistas de PP y Vox”.

A tal “boa surra democrática” prometida pelos esquerdistas do Bildu já chegara a um “fascista do PP”, Jon Echevarria, sob a forma de petardos, pedras e ovos, na cidade de Hemani, onde o jovem candidato do Partido Popular ensaiava um primeiro comício. Em Bilbau, Otegi falava em “semear ideias que articulem maiorias sociais” e assim criar “a República Basca” e fazia-o de forma relativamente pacífica – assessorado por militantes separatistas de capuz e cara tapada, é certo, mas já só arremessando petardos e pedras, e ovos, longe, portanto, dos crus assassinatos de bascos pró-espanhóis dos velhos tempos.

Pouco importa, porque o perigo, como é sabido, vem da extrema-direita. Nesse mesmo Sábado, o El Mundo noticiava, não as bascas “surras a fascistas”, mas a detenção pela polícia de 14 membros da direcção do Núcleo Nacional, uma organização mais ou menos sinistra de direita radical. Não serão mais de mil em toda a Espanha e têm um núcleo juvenil, os White Boys, nas Astúrias. Será este Núcleo Nacional uma réplica em forte, à espanhola, com touros de morte e uma dirigente, Isabel Peralta, a dar a cara, do fantasmagórico Movimento Armilar Lusitano (MAL) que ameaça a nossa Terceira República?

As eleições espanholas são daqui a pouco mais de uma semana. Em jogo está o governo do PSOE, debilitado por uma sucessão de escândalos de corrupção, tráfico de influências e nepotismo, e apoiado em geringonça pela tal extrema-esquerda separatista de Otegi, que promete dar “uma boa surra democrática” aos “fascistas” do PP e Vox. Mas, enquanto não chega a almejada surra nas urnas, venham, para já, as democráticas pedras, os tolerantes petardos e os inclusivos ovos.

O autor escreve de acordo com a antiga ortografia