Um novo Presidente num país exigente

Na próxima segunda-feira, dia 9 de março, António José Seguro tomará posse como Presidente da República perante a Assembleia da República, iniciando um novo ciclo na vida política portuguesa. A eleição presidencial encerrou um processo marcante e intenso e coloca agora sobre o novo chefe de Estado uma responsabilidade que ultrapassa as circunstâncias eleitorais: ser garante da estabilidade institucional, da Constituição e da coesão nacional num momento particularmente exigente para o país.Portugal atravessa uma fase de profundas transformações e incertezas. A fragmentação política, o desgaste de muitas instituições e a crescente exigência dos cidadãos perante a ação pública tornam o exercício da magistratura presidencial ainda mais desafiante. O novo Presidente assume funções após uma década marcada por crises sucessivas, económicas, sociais, sanitárias e agora também climáticas que deixaram marcas na sociedade portuguesa.É natural que o início de um mandato presidencial seja acompanhado por expectativas elevadas. Existe sempre um período inicial de maior abertura política, muitas vezes designado como um tipo de “lua de mel” institucional, durante o qual o Presidente define o tom do seu mandato, promove o diálogo entre instituições e procura afirmar uma imagem de proximidade ao país real. As primeiras deslocações ao território, o contacto com as comunidades e o exercício da diplomacia institucional podem contribuir para reforçar essa perceção de equilíbrio e moderação.No entanto, para além destes momentos mais favoráveis, o novo Presidente terá rapidamente de enfrentar dossiers complexos. A relação entre os diferentes órgãos de soberania será um dos primeiros testes. Num contexto parlamentar fragmentado e politicamente competitivo, caberá ao Presidente da República garantir que as instituições funcionam com estabilidade e respeito mútuo, sem abdicar do papel de fiscalização que a Constituição lhe atribui.Outro dos grandes desafios prende-se com a capacidade de responder às preocupações concretas dos portugueses. A pressão sobre os serviços públicos, particularmente na área da Saúde, as dificuldades sentidas por muitas famílias face ao custo de vida e as desigualdades territoriais continuam a marcar o debate político nacional. O Presidente da República não governa, mas tem a responsabilidade de sinalizar prioridades, mobilizar consensos e chamar a atenção para problemas estruturais que exigem soluções duradouras.Também as alterações climáticas e a crescente frequência de fenómenos extremos colocam novas exigências ao Estado e às instituições. O país tem sido confrontado com incêndios devastadores, tempestades severas e episódios meteorológicos cada vez mais intensos, que demonstram a necessidade de maior preparação e capacidade de resposta. Nestes momentos, o Presidente da República é chamado a exercer uma liderança moral e institucional que reforce a confiança dos cidadãos.Mas os desafios não se esgotam nas questões internas. O panorama internacional atual é marcado por uma forte instabilidade geopolítica que fragiliza países como Portugal, tanto do ponto de vista económico como estratégico. As guerras na Ucrânia e no Médio Oriente continuam a projetar efeitos diretos na economia europeia e nacional, desde o risco de novos choques energéticos até ao aumento do custo de vida das famílias.A volatilidade nos mercados energéticos, a pressão inflacionista e a crescente fragmentação do comércio internacional são fatores que podem condicionar o crescimento económico e colocar novas exigências às contas públicas. Ao mesmo tempo, a instabilidade global aumenta os riscos de segurança híbrida, desde ataques a infraestruturas críticas até ciberataques que afetam empresas, instituições e serviços essenciais.Neste contexto, o Presidente da República terá também um papel relevante na afirmação externa do país e na defesa dos interesses nacionais num mundo cada vez mais incerto. A estabilidade política interna e a credibilidade institucional são fatores decisivos para que Portugal possa enfrentar os desafios que vêm do exterior.Mas talvez o maior desafio do novo Presidente seja contribuir para reduzir a instabilidade que atravessa a sociedade portuguesa. A democracia vive hoje num ambiente mais polarizado, onde o debate político se tornou frequentemente mais tenso e menos conciliador. Promover o respeito entre diferentes sensibilidades políticas, garantir que todas as vozes são ouvidas e reforçar a confiança nas instituições será uma tarefa essencial.A tomada de posse marca, por isso, não apenas o início de um novo mandato presidencial, mas também uma oportunidade para reafirmar a importância das instituições democráticas num tempo em que os cidadãos pedem respostas, seriedade e compromisso com o futuro do país.Os próximos anos mostrarão se o novo Presidente conseguirá corresponder a essas expectativas e exercer plenamente o papel que a Constituição lhe confia: o de garante da democracia e da estabilidade de Portugal.