Um luso-americano à frente da Nvidia? Sim, se se confirmar Rene Haas

"Filho de pai judeu alemão e de mãe portuguesa, criado no estado de Nova Iorque, Rene Haas aprendeu desde cedo a mover-se entre culturas e línguas diferentes”, escrevia em 2023 o Wall Street Journal sobre o CEO da Arm Holdings. Antigo vice-presidente da Nvidia, o luso-americano de 64 anos é apontado pelo Financial Times como podendo suceder a Jensen Huang à frente da gigante dos semicondutores.

Luso-americano? Sim, mãe portuguesa e pai alemão que cresceu em Portugal. Conheceram-se em Lisboa e depois emigraram para os Estados Unidos. Haas, que tem como apelido também Andrada, cresceu em Rochester. Rene será um nome escolhido pela mãe, poliglota, pela ligação à França.

O próprio Haas contou um pouco as suas origens no site Stratechery, em 2024: “cresci no norte do estado de Nova Iorque. Um americano clássico, filho de imigrantes. O meu pai nasceu na Alemanha e emigrou para Portugal. Cresceu lá e conheceu a minha mãe em Portugal, e depois mudaram-se para os Estados Unidos. Ambos eram doutorados”.

A mãe era da área das Letras, o pai das ciências. E foi este quem o influenciou a seguir uma vidas nas tecnológicas. Ainda na mesma entrevista a Ben Thompson do Stratechery acrescentou: “o meu pai gostava sobretudo de computadores, matemática e ciência. Pôs-me a mexer em computadores muito, muito cedo. Trabalhava na Xerox. Uma das minhas primeiras viagens com ele foi ao Palo Alto Research Center, em meados dos anos 1970, e vi lá a funcionar uma interface gráfica, uma rede local e a ethernet, tudo antes de ser comercializado. Foi assim que fiquei agarrado aos computadores. Estudei numa universidade no norte do estado de Nova Iorque, a Clarkson University, para quem a conhecer. Comecei a carreira na Texas Instruments, em Houston, no Texas, e logo a trabalhar em semicondutores. A minha carreira tem sido uma mistura de cargos de engenharia, marketing, gestão geral e vendas. Mudei-me para Silicon Valley em meados dos anos 1990, e continua a ser a minha casa. Entretanto passei temporadas em Xangai, na China, e em Londres, mas a minha casa é a Bay Area”. Acrescente-se que, como homem do mundo que é, Haas tem visitado Lisboa, incluindo para a Web Summit.

Calcula-se que sejam quase 1,5 milhões os americanos de origem portuguesa. Os luso-americanos concentram-se sobretudo nos vários estados da Nova Inglaterra e na Califórnia. A maioria é de origem açoriana, como Manuel Eduardo Vieira, o empresário conhecido como “o rei da batata doce”, ou Jim Costa, que acaba de ser reeleito para a Câmara dos Representantes, mas há madeirenses, como o arquiteto John Bento, ou continentais, como Hugo Bernardo, que trabalha na área das tecnologias em São Francisco, e falo aqui apenas de californianos que já entrevistei para o DN.

Haas, que vive em Palo Alto, pode facilmente ir comer a um restaurante português como o Adega, de David Costa, em San José, capital de Silicon Valley, onde existe um Little Portugal com uma Casa do Benfica e a Igreja das Cinco Chagas. Alguns dirão que, por o pai ser de uma família de judeus da Alemanha, que encontraram refúgio em Portugal, e a mãe uma académica que chegou já adulta, foge à regra da comunidade. Mas se há uma “regra”, está cheia de exceções: por exemplo Teresa Kerry, que poderia ter sido primeira-dama dos Estados Unidos, tem também o apelido Simões-Ferreira, e nasceu em Moçambique no tempo colonial, filha de um médico de Albergaria-a-velha. Outro caso “excecional”, que gosto sempre de contar, é Ben Nighthorse Campbell, eleito em 1992 senador, apresentado nos media americanos como um cheyenne, mas cuja mãe era Maria Vierra (Vieira), açoriana.

As raízes portuguesas de Haas até chamaram agora a atenção do India Times, que num artigo sobre o futuro da Nvidia depois do caso extra matrimonial do fundador (com uma alegada espia chinesa) escreveu um perfil que começa assim: “Rene Haas, CEO da Arm Holdings e antigo executivo da Nvidia, surge como possível sucessor de Jensen Huang. Este é o retrato do executivo apontado para um dos maiores cargos do setor tecnológico, desde os sete anos que passou na Nvidia até às raízes judaico-alemãs e portuguesas”.

Haas diz que a sua casa é a Bay Area. Está a falar da Baía de São Francisco. Um dia fui lá visitar o meu filho, que estava a trabalhar no consulado português. “Pai, estás a ver aquele arranha-céus? É de um arquiteto de origem portuguesa”, disse-me o Daniel apontando para o Transamerica Pyramid. O icónico edifício de São Francisco foi desenhado por William Leonard Pereira, cuja família descende de judeus sefarditas. Isto das ligações de Portugal aos Estados Unidos é uma caixinha de surpresas.