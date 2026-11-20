Recentemente, fiquei a conhecer melhor a história de Peter Francisco, um soldado nascido em Portugal que se tornou uma figura célebre da Revolução Americana. Nascido na ilha Terceira, nos Açores, chegou à Virgínia ainda criança, em 1765. Com apenas 16 anos, alistou-se no Exército Continental e combateu pela independência dos Estados Unidos. Na Batalha de Guilford Court House, em 1781, ficou gravemente ferido, mas sobreviveu, conquistando um lugar nas histórias que os americanos contam sobre a sua luta pela liberdade.

A história de Francisco é um exemplo extraordinário de como os laços entre Portugal e os Estados Unidos remontam a um passado distante. Um jovem açoriano ajudou a moldar a história de uma nação do outro lado do Atlântico. Quase 250 anos depois, essa ligação continua forte – não apenas devido à nossa história comum, mas também àquilo que os nossos países continuam a alcançar em conjunto.

Há um ano, cheguei a Lisboa com um objetivo claro: reforçar esta parceria e garantir que produz ainda mais resultados para americanos e portugueses. Esperava uma cooperação estreita. O que não compreendia plenamente era o quanto poderíamos alcançar juntos.

Dos compromissos comuns em matéria de segurança ao crescimento do turismo, dos investimentos de ponta às descobertas tecnológicas, este último ano demonstrou que esta não é apenas uma amizade alicerçada numa longa história. É uma parceria ativamente orientada para o futuro.

Vemos isso no compromisso de Portugal com a segurança coletiva e a repartição de encargos. Portugal atingiu a meta de 2% de despesa com a Defesa em 2025 e comprometeu-se a alcançar 5% até 2035, conforme acordado nas Cimeiras da NATO realizadas em Haia e Ancara.

As Forças Armadas Portuguesas também aderiram ao nosso Programa de Parceria Estatal com a Guarda Nacional do Illinois, reforçando os laços bilaterais na área da Defesa e ampliando as oportunidades de treino e cooperação conjuntos. Nas Lajes, nos Açores, as nossas forças continuam a trabalhar em conjunto em missões de busca e salvamento, contribuindo para operações que salvam vidas.

Enquanto Portugal se prepara para assumir o seu lugar no Conselho de Segurança das Nações Unidas, em janeiro, estamos alinhados em prioridades essenciais de política externa para promover a paz e a segurança – da Venezuela à Ucrânia.

A nossa cooperação no combate ao crime organizado também produziu resultados concretos. A Polícia Judiciária portuguesa, em colaboração com a agência norte-americana de combate ao narcotráfico, a Drug Enforcement Administration, e com o Centro de Análise e Operações Marítimas – Narcóticos, realizou a maior apreensão de cocaína da história de Portugal. Nos últimos dois anos, a nossa cooperação permitiu retirar quase 200 toneladas de cocaína das rotas de tráfico do Atlântico. O Secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, descreveu a operação como um duro golpe contra o narcoterrorismo e o crime organizado.

A nossa relação económica também está a crescer – e beneficia cada vez mais os dois lados do Atlântico. O investimento norte-americano em Portugal triplicou desde 2022, atingindo aproximadamente 22 mil milhões de dólares, e as empresas portuguesas têm retribuído essa confiança. Os seus 2 mil milhões de dólares de investimento direto nos Estados Unidos representam, como afirmou o Secretário Rubio, "um valor muito significativo para um país desta dimensão". Mas o quadro completo é ainda mais expressivo: o Bureau of Economic Analysis dos Estados Unidos estima o investimento português no país em mais de 10 mil milhões de dólares, medido com base no investidor final. A Hovione, em Nova Jérsia, a Sodecia, na Carolina do Sul, e a Intraplás, no Ohio, são apenas três exemplos de empresas portuguesas que contribuem para a inovação, a indústria e a criação de emprego nos Estados Unidos.

Cheguei determinado a aumentar as exportações norte-americanas para Portugal e a corrigir o nosso desequilíbrio comercial. Previa encontrar alguma resistência, mas, em vez disso, encontrei parceiros firmemente concentrados nas oportunidades futuras. À medida que as exportações norte-americanas para Portugal cresceram, o nosso défice no comércio de bens diminuiu 23%. Trata-se de um avanço rumo a uma relação mais equilibrada. Ainda este mês, realizámos o primeiro Fórum Estados Unidos–Portugal, ao qual copresidi com o ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida. Nesse encontro, altos dirigentes empresariais portugueses e norte-americanos apresentaram recomendações destinadas a eliminar obstáculos ao comércio e ao investimento. A mensagem foi clara: tornar o investimento mais rápido, mais simples e mais previsível.

A tecnologia e a conectividade demonstram o que está em causa. Sines está a afirmar-se como um importante polo europeu de tecnologia e conectividade, no qual a tecnologia e as normas norte-americanas desempenham um papel significativo. Prevê-se que um cabo transatlântico, planeado para amarrar em Portugal, gere cerca de 568 milhões de dólares por ano para a economia portuguesa. À medida que estes setores crescem, será essencial adotar medidas sólidas de segurança económica para proteger os sistemas tecnológicos e as infraestruturas. Isso inclui reforçar a regulamentação em áreas como a segurança da investigação, sobretudo nas universidades portuguesas, e as cadeias de abastecimento de infraestruturas críticas.

A nossa parceria estende-se até para além da Terra. Portugal assinou este ano os Acordos Artemis, juntando-se a um esforço internacional para estabelecer princípios para uma exploração espacial responsável. Para um país cujos navegadores cartografaram os oceanos, desenvolver em conjunto uma economia espacial robusta constitui uma nova fronteira particularmente adequada.

Os laços entre os nossos povos, promovidos pela numerosa diáspora portuguesa nos Estados Unidos e pelos mais de três milhões de turistas norte-americanos que visitam Portugal todos os anos, continuam a ser um pilar da nossa relação bilateral. As sementes dessa relação são lançadas através de intercâmbios no Ensino Superior, como o programa Fulbright e os programas desenvolvidos com o MIT, a Universidade do Texas em Austin e a Universidade Carnegie Mellon. Quando o programa Fulbright celebra 80 anos a promover a compreensão mútua através de bolsas de investigação em todo o mundo, orgulhamo-nos, em Portugal, dos quase 3000 participantes, entre os quais se contam antigos chefes de Estado, atuais ministros e artistas e escritores portugueses de renome mundial.

Após um ano em Portugal, aprendi que a nossa relação é mais forte quando conjugamos a confiança construída ao longo de gerações com uma visão lúcida daquilo que podemos alcançar juntos hoje. A recente visita do Secretário Rubio a Lisboa demonstrou a amplitude do trabalho que estamos a desenvolver em conjunto em benefício dos cidadãos dos nossos dois países.

A história de Peter Francisco começou há mais de dois séculos, mas a sua lição continua atual. Os nossos países têm uma longa história de amizade. Este último ano mostrou-me que essa amizade não é apenas algo que herdamos. É algo que construímos juntos, todos os dias.

Obrigado, Portugal.