No meio de tempestades que não o foram, das ditas acampadas e da novela Ronaldo, escapou a muitos a falência e posterior resolução de um banco no Paraguai. Internacionalmente, este país é conhecido como um destino acolhedor para com os “nómadas digitais”, “empresários de criptomoedas” e tipos em busca de nula ou baixa tributação por impostos. Uma terra de oportunidades, portanto.

Uma pequena sociedade financeira, com várias décadas de existência foi adquirida há poucos anos por um grande grupo empresarial. Transformada em banco digital, meros três anos atrás e fundido com outro muito maior, o “ueno” transformou-se, num ápice, de uma “fintech” em um importante banco no Paraguai. Com quase três milhões de clientes, cerca de 60% da população adulta do país (para o que foi muito instrumental a app que permitia aos emigrantes fazer remessas rápidas e baratas desde a sua diáspora). Comparado a outros que tais, caracterizou-se pelo crescimento rápido, por soluções de pagamento fáceis, por remunerações elevadas nos depósitos bancários.

Não raro é o mês em que algum jornal português respeitável não dê à estampa uma entrevista a um “alto responsável” de mais uma “fintech”, transformada em banco digital, com uma qualquer licença ou origem num pequeno estado europeu, que só a geopolítica fez aceder à União Europeia. Em comum o desiderato de serem vistos como um “banco local” com acesso ao “multibanco”. E de remunerarem “justamente os depósitos dos portugueses”. Outros, ainda, enquanto preparam um despedimento coletivo e recusam a dialogar com os sindicatos, afirmam com orgulho a percentagem de portugueses que aderiram ao seu cartão e abriram conta. Tudo boa gente, portanto.

Mas voltando ao “ueno”, o banco cresceu, cresceu tanto que teve de ser encerrado por ordem do Banco Central do país, quando se tornou evidente que tinha emprestado acima dos limites ao seu próprio acionista e o capital regulamentar para assegurar a solvabilidade estava em metade do exigível. No Paraguai esta distração, de tanto tempo, por parte do regulador, tem sido atribuída ao conflito de interesses do Presidente da República e do Governador do Banco Central, enquanto ex-colaboradores do banco e do grupo que o controlava. Pessoalmente interessa-me a única perspetiva que nos concede uma oportunidade de estudar, em tempo real, o que acontece quando crescimentos explosivos de empresas de apps tornadas “bancos digitais” dão azo a processos e a sistemas de controlo inexistentes. Ou que não conseguem acompanhar o ritmo de crescimento explosivo da empresa.

Os reguladores não podem olhar apenas ao capital e à solvência, esquecendo-se que um banco é um ecossistema com depositantes, clientes do sector público, empresas, entre outras. Classificar o risco de um banco apenas pelo tamanho de seu balanço é ignorar a sua atividade nos sistemas de pagamentos e no número de clientes afetados no caso de um colapso. Os meses, ou anos, que poderão vir a ser necessários para ressarcir os depositantes não farão apagar a disrupção causada a toda uma sociedade. O sistema de pagamentos (salários, pensões, transferências genéricas) é demasiado importante para ser deixado assim a estes “banqueiros digitais”.