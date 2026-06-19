Trump atirou um pau ao vespeiro

Afinal o memorando de entendimento entre o Irão e os Estados Unidos que deveria ter sido assinado esta sexta-feira recebeu uma assinatura digital no dia anterior.O documento representa uma derrota em toda a linha de Trump e dos Estados Unidos. Nenhum dos objectivos estabelecidos pela administração norte-americana vai ser conseguido com a assinatura (digital) deste memorando de entendimento.Senão vejamos!Antes havia urânio enriquecido. Agora também há. Antes havia mísseis no Irão. Agora também há cerca de 1600. Antes o estreito de Ormuz estava aberto. Agora vai abrir a conta gotas. Antes não havia portagens no estreito. Futuramente não sabemos. Antes havia sanções contra o Irão. Agora vai deixar de haver. Antes havia dificuldade em o Irão vender petróleo. Agora isso vai ser facilitado. Antes havia activos iranianos apreendidos. Futuramente vão ser libertados. O que os Estados Unidos conseguiram, agora, no campo nuclear, com a assinatura deste memorando já Obama tinha garantido no acordo de 2015.E nesta guerra quem perdeu?Perdeu o Mundo onde todos os países viram aumentar a inflacção e o preço da energia e dos produtos alimentares. Perderam, assim, os mais pobres e a classe média. Estudos dos bancos centrais e do FMI estimam um queda do PIB mundial em cerca de 2,5 triliões de dólares.Perderam os cidadãos norte-americanos que pagam agora a gasolina a 4,2 dólares o litro. Perderam os agricultores para quem os fertilizantes azotados subiram cerca de 40% e a ureia 50%. Perderam os países exportadores do Médio Oriente, Arábia Saudita e Qatar. O primeiro apenas conseguiu exportar 2/3 da sua produção de petróleo com um prejuízo aproximado de 25 mil milhões de dólares nas exportações. Quanto ao Qatar que tinha 93% do gás que produz a passar pelo estreito de Ormuz registou uma queda de cerca de 17% da sua capacidade de produção de gás devido à destruição do terminal de Ras Laffan.Perderam os países asiáticos, o Japão e a Coreia do Sul, que ficaram quase sem petróleo dado que o que recebiam passava por Ormuz. Consequência? Um impacto no Japão de cerca de 65 mil milhões de euros de prejuízo e na Coreia do Sul de 60 mil milhões de doláres devido ao aumento de preço, perda de competividade industrial e diminuição das exportações. Perderam aqueles que nesta guerra deixaram o mundo dos vivos. Da lado norte-americano 15 soldados mortos e 300 feridos. Do lado de Teerão 3500 mortos entre militares e civis.E afinal quem ganhou com esta guerra?Ganharam as petrolíferas norte-americanas. A Exon Mobil e a Chevron devido à subida do preço do petróleo e ao aumento das suas produções. A primeira valorizou cerca de 45%. A segunda à volta de 40%. O jornal The Guardian estima que as cem maiores empresas mundiais de produção de petróleo e gás ganharam cerca de 23 mil milhões de dólares só em Março, primeiro mês da guerra.Ganharam também os países sul-americanos produtores de petróleo, o Brasil e a Argentina, que aumentaram a sua produção de petróleo para compensar os fluxos petrolíferos que deixaram de passar no Estreito de Ormuz.Ganharam as companhias de seguros marítimos que, com a subida das apólices, facturaram mais 40 mil milhões de dólares.Ganhou a Rússia à qual Trump retirou as sanções facilitando-lhe a venda de petróleo. Moscovo passou a vender petróleo à India e China e, com isso, acrescentou cerca de 70 mil milhões de doláres ao seu orçamento.Com a assinatura do memorando de entendimento o Mundo apenas vai respirar fundo com a reabertura do Estreito de Ormuz que, antes, estava aberto... Todo o planeta agradece. Trump escusava de ter atirado um pau no vespeiro. A situação estava, relativamente, tranquila tanto quanto se pode falar de tranquilidade no Médio Oriente. A acção de Trump foi um gesto inútil, perdulário, que veio complicar e gerar mais tensão no Médio Oriente. A Trump não restou outra alternativa que não fosse quase mendigar um acordo que, por agora, é apenas um memorando de entendimento. Veremos como vai ser o futuro e o caminho que há a percorrer até que se chegue a um acordo definitivo entre o Irão e os Estados Unidos. E oxalá as abelhas regressem à colmeia!