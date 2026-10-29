Türkiye e Portugal: mais do que diplomacia, uma forte relação de profunda amizade e cooperação

Neste dia 29 de outubro, em que assinalamos o Dia Nacional da República da Türkiye, olhamos para esta data comemorativa com uma perspetiva ainda mais especial, resultante da celebração do 100.º aniversário do restabelecimento das relações diplomáticas entre a Türkiye e Portugal. Em 2026, celebramos uma relação que carrega uma força inabalável pela amizade, cooperação e espírito de aliança que caracterizam a forma como os dois países trabalham, interagem e partilham conjuntamente.

Este restabelecimento das relações diplomáticas efetivado em 1926, de facto, o retomar de uma relação que datava de quando o Tratado de Amizade, Comércio e Navegação foi assinado, em 1843, entre os dois países. À época, mesmo antes deste importante século que agora assinalamos, já ambos os países assumiam uma relação de proximidade ímpar a nível internacional.

Ao fim destes cem anos, devemos salientar a imensa ligação entre as diplomacias turca e portuguesa, que tem sido evidenciada através de sucessivas e bem-sucedidas visitas de alto nível, da assinatura de acordos nas mais diversas áreas, da constante interação e alinhamento de posições a nível regional e mundial, e de iniciativas conjuntas que passam, entre outras instituições, pela cooperação entre os Ministérios dos Negócios Estrangeiros de ambos os países. As visitas de ambos os Ministros dos Negócios Estrangeiros a Portugal e à Türkiye ao longo de 2026 solidificou as já excelentes relações existentes.

Um dos pilares fundamentais da excelente relação entre a Türkiye e Portugal diz respeito às iniciativas de cooperação e de trabalho conjunto na área da Defesa, na qual se sublinha a fulcral conexão baseada na aliança militar no âmbito da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), que une os dois países. Atualmente, além das missões e dos exercícios internacionais realizados em conjunto, a Defesa e a Segurança são áreas cruciais da nossa cooperação mútua.

Num outro contexto, as relações parlamentares entre a Türkiye e Portugal têm tido importantes avanços nos últimos tempos, nomeadamente através de visitas realizadas por delegações parlamentares de parte a parte, incluindo do Presidente da Assembleia República Portuguesa a Ancara, em janeiro de 2026, e, mais recentemente, do Presidente da Grande Assembleia Nacional da Türkiye no passado mês de setembro.

Estes importantes desenvolvimentos ao nível parlamentar levaram à assinatura de um memorando de entendimento entre ambas as assembleias, que vem reforçar a intenção de promover contactos regulares, visitas bilaterais e reuniões conjuntas entre as instâncias parlamentares e departamentos dos respetivos Parlamentos, bem como os contactos bilaterais entre os grupos parlamentares de amizade.

A proximidade e a dinâmica interação entre ambos os países torna-se particularmente evidente também nas relações económicas e comerciais. Por um lado, os investimentos mútuos entre ambos os países aumentou grandemente nos últimos anos, ao passo que, graças ao comércio recente, ambos os mercados têm conseguido ganhar uma tração especial na sua reciprocidade. O volume comercial total atingiu os 3,7 mil milhões de dólares nos últimos anos. Além disso, a cada ano que passa, mais e mais turistas visitam os respetivos países.

Todo este contexto faz-nos olhar para a realidade vivenciada por ambos os povos de um ponto de vista muito prático e quantificado. Porém, há muito mais a unir a Türkiye e Portugal do que estes aspetos. As semelhanças entre os países e os povos são mais que muitas e atravessam variadas áreas das respetivas vidas sociais, do desporto, especificamente o futebol, à gastronomia, bem como em muitas outras áreas, o que é sempre uma forma de consolidar sentimentos positivos para inspirar a proximidade das nossas sociedades.

Nesta data que nos é tão simbólica, e na qual assinalamos o tanto que nos aproxima e nos faz querer desenvolver e aumentar os laços que nos unem, só podemos sublinhar o quanto tem sido feito para aproximar muito mais dois países amigos. No entanto, num mundo que se afigura com desafios cada vez mais complexos, devemos salientar ainda mais os caminhos que estão por explorar, as ideias que estão por desenvolver e o quanto podemos fazer para reforçar esta união.

Desejamos séculos de amizade, cooperação e aliança para sempre! Viva a Türkiye e viva Portugal!