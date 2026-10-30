Tradições que são nossas na mesma medida em que são deles

Parece-me evidente que a versão portuguesa do Halloween remete para um período de pobreza extrema que levava as crianças a fazer um périplo com o objetivo de obter algo para comer, nem que fosse pão ou um bocado dum enchido. As pessoas davam o que tinham em casa.

Por esclarecer fica a origem da tradição, mas há quem diga, sem qualquer fiabilidade ou suporte científico, que está ligada ao período que sucedeu ao Terramoto de 1755, marcado pela falta de recursos e pela fome. Fica a incógnita.

Agora, as crianças portuguesas, depois do 25 de Abril, vivem melhor, até as que crescem em bairros sociais periféricos. Em comum, todas falam no Halloween e querem ser vampiros e bruxas, e monstros, e Powerpuff Girls, e o John Wick na noite divertida que supostamente seria assustadora. E dilui-se o conceito de celebrar os antepassados, os mortos que nos são queridos, ainda que estejam mortos.

No México, as festividades análogas, associada ao Día de Muertos, duram três dias – entre 31 de outubro e 2 de novembro – e será a mais exuberante celebração dos antepassados, até porque, além da carga cristã (ou pagã, se fizermos essa leitura) associada a esta época na Europa, há influências milenares desta celebração entre os antigos povos pré-hispânicos.

Acima de tudo, esta época mostra-nos como ainda tratamos coletivamente com respeito a memória dos nossos antepassados, e somos todos semelhantes nesta abordagem, do México a Coimbra.

Para rematar esta ideia de laço universal e de prevalência de tradições em detrimento de outras, relembro que o instrumento europeu mais associado a tradições como as Morris dances ou os pauliteiros do nordeste transmontano são as gaitas de fole, que, tal como o Halloween e o Pão-por-Deus, não são exclusivas das culturas anglo-saxónicas. Na verdade são mais ibéricas do que escocesas, porque a representação iconográfica mais antiga de uma gaita de fole na Escócia remonta ao século XV, enquanto as iluminuras das Cantigas de Santa Maria, escritas no século XIII por Afonso X, o Sábio, avô de Dom Dinis, estão cheias de gaitas de fole.

É por isso que esta época, de celebração dos mortos, mais do que outra, mostra como só há uma raça: a humana. E no meio disto tudo concluímos que a nossa tradição não é melhor do que a deles ou vice-versa (sejam lá quem forem eles).