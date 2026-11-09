Trabalhar não chega

Trabalhar é importante: é fonte de rendimento, autonomia, identidade e realização. Fala-se de produtividade, eficiência e da necessidade de fazer mais e melhor. Contudo, raramente paramos para pensar nas condições de que precisamos para o conseguir. Hoje, trabalhar não é sinónimo de segurança, nem garante espaço para construir o futuro.

A garantia das necessidades de segurança e estabilidade são importantes para o bem-estar das pessoas e para que possam investir no seu desenvolvimento e na sua realização pessoal. É mais difícil olhar para o futuro quando a atenção está concentrada em garantir o presente.

A habitação, os rendimentos e o custo de vida são hoje preocupações incontornáveis. Além de permitirem assegurar necessidades básicas, influenciam a possibilidade de fazer planos e concretizar projetos pessoais. Quando os rendimentos não permitem fazer face às despesas essenciais, surgem a preocupação e a frustração. Há quem procure um segundo trabalho, adie projetos pessoais ou tenha de fazer escolhas constantes. Estas preocupações acompanham as pessoas no dia a dia e podem afetar a concentração e a disponibilidade para aprender e colaborar.

Importa distinguir trabalhar de produzir ou gerar valor. Estar presente e cumprir tarefas não significa, por si só, mobilizar todo o nosso potencial. Para sermos criativos, precisamos de tempo e de disponibilidade mental. O descanso e a recuperação também contam: ajudam-nos a chegar ao dia seguinte com energia para lidar com desafios e tomar decisões.

Este não é apenas um problema individual ou das organizações. As condições em que vivemos influenciam não só a experiência de trabalho, mas também a forma como participamos na economia e na sociedade. Quando uma parte significativa dos rendimentos é destinada às necessidades essenciais, sobra menos margem para consumir e participar na vida cultural e artística. E isso também tem consequências: o consumo dinamiza a atividade económica, enquanto a cultura e as artes são importantes para o desenvolvimento do sentido crítico e para a participação na comunidade. Corremos o risco de construir uma sociedade mais preocupada em manter-se à tona do que em criar oportunidades para se desenvolver.

A crise da habitação, o custo de vida e a dificuldade em acompanhar estas exigências com os rendimentos pedem respostas coletivas. É um ciclo vicioso: menos recursos podem significar menos condições para criar valor, com consequências na produtividade e na competitividade, limitando, por sua vez, as oportunidades e os recursos disponíveis. É difícil quebrar este ciclo sem respostas que envolvam diferentes áreas da sociedade.

Se queremos pessoas capazes de contribuir, desenvolver-se e criar valor, temos de olhar para as condições que tornam isso possível. No final, ganhamos todos: pessoas, organizações e sociedade.