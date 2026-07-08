Torneiras secas, desculpas molhadas. A culpa da falta de água na Costa deve ser do PREC!

Não são de hoje, longe disso, os problemas de abastecimento de água na Margem Sul no verão. Têm pelo menos uns 45 anos. E as coisas neste país raramente mudam… para melhor.Entre 1976 e 1981, na infância, passei temporadas em agosto na Costa da Caparica. A minha mãe arrastava a família (os meus avós, as minhas duas tias e a mim) para um apartamento frente à praia que todos os anos arrendava por duas semanas. Era uma espécie de tradição familiar que, também todos os anos, era acompanhada por… falta de água.Lembro-me bem de ver, da varanda do sexto andar do prédio, o meu avô, ainda saudável – o Alzheimer que o atacou muito cedo, ainda antes de fazer 60 anos, foi uma das razões de termos deixado estes périplos estivais – a vir do mar carregado com dois baldes de água para os sanitários.Não se sabia bem por que razão faltava água… Afinal, a Costa era pouco mais do que uma aldeia de pescadores e os prédios altos frente ao mar resumiam-se a dois. Nas ruas, muitos cães abandonados tentavam apanhar a comida que podiam nas laterais da Rua dos Pescadores, a única artéria verdadeiramente comercial da povoação.Naquele tempo, esses mesmos pescadores puxavam na praia as redes com o peixe fresco e o meu avô por vezes até os ajudava, antes de ir reencher os baldes pesados da água salgada que o autoclismo público nos negava. A falta de serviços essenciais era talvez um mal passageiro – eu sabia lá o que era o PREC, mas tinha a ideia de que isto havia de melhorar.Anos mais tarde, já na juventude, passei outras temporadas na Aroeira, desta feita com os meus tios paternos e o meu primo. E a água teimava em faltar. Por causa disso, o meu tio, marido da irmã do meu pai, colocou mesmo sobre o telhado da casa que construiu um reservatório em fibra de vidro. Já sabia o que a região gastava!Gastava… e gasta. Hoje vivo na Sobreda, também na Margem Sul, algo que nesse tempo nunca pensei que viria a fazer (largar a “minha Lisboa” parecia-me impensável!). Mas o custo das casas, a proximidade da capital e a possibilidade de estar numa das zonas mais despoluídas e agradáveis a 15 minutos da cidade (isto é quase campo e está a cinco minutos da praia) conquistou-me. Nunca me passou pela cabeça que os problemas de “serviços básicos” da minha juventude não estivessem resolvidos.Apesar de tudo, tenho sorte. A minha zona só foi afetada esta terça-feira, dia 7. Pelo menos, foi a primeira vez que dei por falta de água - apesar de, por qualquer misteriosa razão, a eletricidade falhar com frequência…Faço, de qualquer forma, de há 20 anos para cá, parte da estatística daqueles que vieram aumentar a densidade populacional da Sobreda, mas também da Costa da Caparica, ou Capuchos, Laranjeiro ou Feijó – as regiões que têm sofrido cortes de água diários desde pelo menos meados de junho, com “cortes preventivos” assumidos desde 2 de julho.E até ao passado domingo, estes milhares de meus vizinhos que se viram privados do mais elementar dos direitos não ouviram uma palavra da Câmara. E mesmo os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Almada e o poder político camarário andaram a divulgar justificações curiosas, como o da maior densidade populacional da região (algo tão imprevisível de existir como o Natal ser a 25 de dezembro), a maior afluência de banhistas com o calor (saberão os gestores do SMAS o que acontece a 1 de janeiro?) ou um “consumo de água recorde” numa altura em que o país passa por uma onda de calor (nem faço mais comentários…).Até que no domingo, 5 de julho, surgiu, por fim, a “explicação técnica” que faltava: a "rotura de grandes dimensões numa conduta adutora".Rotura que, das duas uma: ou só ocorreu de facto nesse dia, pelo que ficam por explicar as semanas consecutivas de torneiras secas que a antecederam; ou se a rotura já existia antes, como é que uma avaria "de grandes dimensões" numa conduta adutora principal demora dias a ser formalmente detetada ou admitida por uma entidade gestora que se diz qualificada?Se sabiam e calaram, preferindo culpar a vaga de calor e a "população sazonal" nos comunicados emitidos na quinta-feira, estamos perante um ato de grave omissão de informação, no mínimo, ou de manipulação política, no máximo. Se simplesmente não sabiam, estamos perante uma incompetência técnica assustadora. Não sei o que é pior!Pouco tempo depois de me ter mudado para a Sobreda, lembro-me bem, havia cartazes da CDU perto de minha casa proclamando com orgulho: “A água é de todos! Não à privatização das águas.” Um lindo slogan. Mas na prática a água só é de todos se correr de facto nas torneiras das pessoas. Facto é que o SMAS de Almada continua 100% público e camarário, sendo inclusive presidido por Luís Palma, dirigente comunista que assumiu o cargo fruto do acordo de governação local entre a CDU e o PS de Inês de Medeiros. Mas de que serve a gestão pública se ela falha redondamente na sua missão mais elementar?Na segunda-feira, foi este mesmo organismo que veio finalmente admitir que 93% dos furos que abastecem Almada (28 de um total de 32) estão, na verdade, localizados no concelho vizinho do Seixal. Entretanto, e como qualquer pessoa poderia prever, toda Almada cresceu de forma avassaladora – hoje soma mais de 202 mil habitantes. A tal infraestrutura da “água é de todos” continuou dependente da boa vontade e dos recursos do vizinho do lado. As sucessivas administrações nada mudaram, não se adaptaram.Já esta terça-feira, dia 7, via Governo, ficámos a saber que Almada é “o município com maiores perdas de água” do país na sua rede de abastecimento, apresentando um desperdício superior a 35%. E para que não restem dúvidas sobre o desnorte político, a ministra do Ambiente revelou ainda que a autarquia não tinha enviado qualquer alerta ou pedido de ajuda ao ministério até ao dia anterior. Ou seja, a tal infraestrutura da “água é de todos” deu em “a água é de ninguém” – algo que, também, é um grande clássico nas gestões ditas “públicas”.A água não falta em Almada por causa do calor, dos turistas ou de uma conduta azarada. A água falta porque não houve competência, planeamento, mérito e capacidade. Algo que já não vem de hoje – tem pelo menos 45 anos.Resta saber durante quanto mais tempo quem cá vive continuará a permitir que assim seja.