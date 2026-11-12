Tempestades: quando a prevenção funciona

Avisos, mensagens recebidas no telemóvel, conferências de imprensa de governantes a apelar ao teletrabalho e à não circulação nas estradas. Comunicados periódicos com atualizações sobre as depressões que iam atingir as várias regiões de Portugal, o país mostrou que aprendeu com erros do passado tanto ao nível governamental como autárquico.

Dez meses após o comboio de tempestades que atingiu o país entre janeiro e fevereiro – que provocou 22 mortos, centenas de feridos, colocou cerca de 60 concelhos em situação de calamidade, centenas de desalojados e um prejuízo estimado em 5,3 mil milhões de euros –, a resposta às dificuldades colocadas pelas depressões Bruna e Charles só pode ser elogiada pela forma como foi colocada atempadamente no terreno.

A decisão de avançar com o encerramento de escolas e serviços públicos não-essenciais, a proposta de teletrabalho, o pedido para se evitar deslocações, foram medidas que permitiram aos serviços de saúde, de segurança e de limpeza atuar rapidamente quando foi necessário. E o facto é que tudo isto funcionou e mostrou que a prevenção é a melhor “arma” para evitar problemas maiores e com consequências imprevisíveis. Os riscos para as populações mais afetadas foram, assim, “mitigados” usando uma palavra muito ouvida nas últimas 48 horas.

É certo que nem tudo correu bem, houve carros submersos, ruas alagadas e uma queda de um telhado que provocou sete feridos (cinco em estado grave), trabalhadores que estavam a instalar um sistema de frio. Mas, também existiram imagens de serviços municipalizados a limpar sarjetas e ruas para permitir uma melhor escoamento das águas.

Numa altura em que investigadores e cientistas do clima e especialistas em alterações climáticas referem que vão existir com cada vez maior frequência fenómenos extremos, como os que atingiram Portugal por duas vezes este ano – esperemos que o exemplo destes dias passe a ser o “normal” no que à proteção civil diz respeito.

Todos sabemos que nada se muda de um dia para o outro, mas também sabemos que o ordenamento do território terá de evoluir e não deixar construir em áreas sensíveis. Nessa prevenção podemos lembrar o que Lisboa está a fazer para evitar cheias na Baixa: um plano de drenagem que prevê a construção de dois túneis e bacias de retenção de forma a que a água das chuvas seja redirecionada para o Tejo ou aproveitada para regas e lavagem de ruas, por exemplo. A conclusão – o início do plano foi em 2004, as obras começaram em 2022 – foi recentemente apontada para 2029 e o custo estimado aponta para 250 milhões de euros.

Perante tudo o que se foi vendo nestes dias talvez Portugal esteja a mudar e, em vez de “casa roubada, trancas à porta”, passemos a poder dizer “mais vale prevenir que remediar”.