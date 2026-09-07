Taranto 2026: O Portugal mediterrânico ganhou 32 medalhas!

Parabéns Portugal, parabéns Comité Olímpico de Portugal, que liderou esta missão a Itália, a qual cumpriu o objectivo de ultrapassar as 25 medalhas conquistadas em Oran 2022, na Argélia. A próxima edição dos Jogos do Mediterrâneo (JM), será em Pristina, Kosovo, logo a seguir ao Mundial de Futebol, que também organizaremos.

A dimensão mediterrânica de Portugal, não se vê, encontra-se debaixo de água, nas amarrações de cabos digitais e eléctricos, que ligam as Américas à Europa e ao Norte de África, bem como ligam também a Europa a África. Esta é a razão principal para mantermos a agenda e o público focado no Atlântico, já que as amarrações e demais detalhes, são assuntos reservados e de Estado(s).

Ora, os JM podem ser a desculpa, que a cada 4 anos, dará dimensão mediterrânica aos corações e mentes dos portugueses! Como?

À antiga portuguesa, e primeiro, será necessário definirmos o que nos destaca, à parte do desporto e perante os 22 outros países. Há que encarar estes eventos, enquanto feiras mundiais, que permitem aos países participantes, levar o dinheiro e as ideias que quiserem. Ou seja, brilhem, a responsabilidade é vossa! E onde é que somos melhores que os outros? A comer, beber e a cozinhar, fazendo do pouco, muito, pelo que a cada 4 anos, a comitiva portuguesa, deverá ir com um plano para impressionar todos os outros, com o mais simples que temos, pão, vinho e sardinhas! Basta isto, para fazermos um Santo António à chegada, com pedidos de sucesso, e um na despedida, com fogueira e os campeões todos a saltá-la com as medalhas ao peito!

Senhores do arroz de lavagante, isto é cultura e não queiram saber os efeitos duradouros e o abrir de portas diplomático e paralelo, que este, “não tínhamos mais nada, trouxemos-vos o Ar de Lisboa”, significaria para quem aparece de iPad na sardinhada! Juntamos-lhe uma guitarra e um gajo à sombra, com a mesa dos botões à frente e uma mini na mão, e verão que a “diplomacia da sardinha” é o menos que é mais, que nestes ambientes as pessoas não se impressionam com nada, a não ser paladares que as transportem para a infância!

Como nunca há orçamento e todos vivem para o futuro, deixo-vos este raulesco terra-a-terra, complementar ao desporto.

Quanto à parte desportiva, levanta-se a dúvida do português comum. Será que o Comité Olímpico vai continuar a encabeçar a coisa, ou haverá visão/ambição para a criação de um Comité para os Jogos do Mediterrâneo em Portugal, também como mobilizador/catalisador de uma descentralização prática, com Faro enquanto cidade organizadora e Portimão já com ligação marítima a Marrocos, ou pensam que vamos organizar o Mundial 2030, sem essa ligação operacional?.

Escreve de acordo com a antiga ortografia