Uma geração sem chave de casa

Segundo o Eurostat, os jovens portugueses abandonam o agregado familiar, em média, aos 28,9 anos, enquanto a média da União Europeia se situa nos 26,2 anos. A diferença pode parecer reduzida. Não é. Representa quase três anos de autonomia adiada, de decisões suspensas e de projetos de vida colocados entre parênteses.O debate público interpreta este fenómeno quase sempre da mesma forma: faltam casas, as rendas são elevadas e os preços tornaram-se incomportáveis. Tudo isso é verdade. Mas é apenas a superfície do problema.A crise da habitação já deixou de ser apenas uma crise do mercado imobiliário. Tornou-se uma crise da emancipação de uma geração.Quando um jovem não consegue sair de casa dos pais, não está apenas a adiar uma mudança de morada. Está a adiar a possibilidade de constituir família, de aceitar uma oportunidade profissional noutra cidade, de construir património, de assumir riscos ou, simplesmente, de organizar a sua vida com independência. A autonomia residencial é uma das primeiras expressões da autonomia pessoal. Quando falha, tudo o resto tende a ser adiado.É por isso que este não é apenas um problema social. É também um problema económico.O economista Edward Glaeser demonstrou que as economias mais dinâmicas dependem da capacidade de atrair e fixar pessoas. Mas ninguém fixa talento onde não consegue viver. Uma habitação inacessível reduz a mobilidade laboral, limita a produtividade e enfraquece a competitividade. O mercado da habitação deixa, assim, de ser apenas um setor da economia para se transformar numa das suas infraestruturas essenciais.A resposta, contudo, não se encontra numa única medida, nem numa sucessão de programas avulsos. O problema resulta da combinação de vários bloqueios: oferta insuficiente, processos de licenciamento demasiado lentos, custos crescentes de construção, salários incapazes de acompanhar o preço da habitação e um enquadramento regulatório que muda com demasiada frequência para gerar confiança e investimento.Douglass North recordava que o desenvolvimento económico depende da qualidade das instituições. A observação continua atual. Não basta anunciar políticas de habitação; é necessário construir instituições capazes de lhes dar execução com previsibilidade, eficiência e continuidade. A habitação exige tempo, investimento e estabilidade. Nenhum destes fatores convive bem com a incerteza permanente.Mas talvez exista uma consequência ainda mais profunda:Uma sociedade começa a envelhecer antes de envelhecer demograficamente. Envelhece quando os seus jovens deixam de acreditar que conseguirão construir uma vida autónoma no horizonte expectável. Quando trabalhar já não garante a possibilidade de sair de casa dos pais, a questão deixa de ser apenas económica. Passa a ser uma questão de confiança coletiva.Discutimos frequentemente a baixa natalidade, a emigração qualificada ou a dificuldade em reter talento. Raramente percebemos que estes fenómenos partilham uma mesma raiz: a incapacidade de oferecer a uma geração as condições mínimas para iniciar o seu próprio percurso.A habitação não é apenas um direito constitucional, nem apenas um ativo económico. É a plataforma sobre a qual se constrói quase todo o restante projeto de vida. Quando essa plataforma falha, não se atrasam apenas escrituras ou contratos de arrendamento. Adia-se a autonomia, fragiliza-se a mobilidade social e empobrece-se o futuro coletivo.O debate público tende a discutir sintomas. A responsabilidade institucional exige compreender as estruturas. O verdadeiro custo da crise da habitação não se mede apenas em euros por metro quadrado. Mede-se no tempo de vida que uma geração é obrigada a adiar.No fundo, o problema já não é apenas que os jovens demorem mais tempo a sair de casa dos pais. O verdadeiro problema é que Portugal está a demorar demasiado tempo a entregar-lhes a chave da sua própria vida.