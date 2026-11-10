Quando mudar de óculos não chega

Imagine uma criança de 12 anos que começa a ter dificuldade em ler o quadro na escola. Os pais levam-na ao oftalmologista, recebe óculos e o problema parece resolvido. Mas, poucos meses depois, volta a ver mal. Troca novamente de óculos, a graduação aumenta e a visão continua a piorar. Pelo meio, coça frequentemente os olhos, queixa-se da luz e esforça-se por conseguir ver ao longe.

Esta situação, aparentemente banal, pode esconder uma doença ocular que importa diagnosticar o mais cedo possível: o queratocone.

A 10 de novembro assinala-se o Dia Mundial do Queratocone. É uma oportunidade para chamar a atenção para uma doença que pode começar na infância, evoluir rapidamente e comprometer seriamente a visão. Mas é, sobretudo, uma oportunidade para transmitir uma mensagem: hoje temos meios para travar a progressão do queratocone, desde que o diagnóstico não chegue demasiado tarde.

O queratocone é uma doença que provoca uma deformação progressiva da córnea, a estrutura transparente situada na parte da frente do olho. À medida que a córnea perde a sua forma regular e adquire uma configuração semelhante a um cone (daí o nome da doença), as imagens tornam-se distorcidas, como se fossem observadas através de um vidro ondulado. Numa fase inicial, os óculos podem corrigir a visão, mas, com a progressão da doença, essa correção torna-se cada vez mais difícil.

Embora possa surgir na adolescência ou no início da idade adulta, o queratocone pode manifestar-se ainda na infância, precisamente quando tende a apresentar uma evolução mais agressiva. O hábito de coçar os olhos com frequência e intensidade, as alergias oculares e os antecedentes familiares são fatores de risco que devem merecer especial atenção.

É por isso que uma criança ou um adolescente que muda frequentemente de graduação, apresenta um astigmatismo elevado ou crescente, ou continua a ver mal apesar dos óculos, não deve ser considerado apenas mais um caso de dificuldade visual. É fundamental investigar a possibilidade de existir uma doença da córnea.

O diagnóstico pode ser realizado através de um exame simples, rápido e indolor: a topografia corneana, que permite obter um mapa detalhado da córnea. O novo Consenso Global sobre Queratocone, publicado em 2026 por especialistas internacionais, recomenda precisamente a realização deste exame em crianças e jovens com astigmatismo elevado.

A importância do diagnóstico precoce é hoje ainda maior porque dispomos de tratamentos capazes de alterar a evolução da doença. Há duas décadas, muitos doentes com queratocone avançado acabavam por necessitar de um transplante de córnea. Atualmente, o crosslinking corneano, que utiliza vitamina B2 e luz ultravioleta para reforçar a estrutura da córnea, permite travar a progressão da doença em muitos casos.

Um estudo recente com esta técnica, que resultou de dez anos de acompanhamento, demonstrou que a progressão foi travada em mais de 90% das crianças tratadas. São resultados que ajudam a compreender a importância de uma intervenção atempada. O Consenso Global de 2026 recomenda, aliás, que seja considerada a realização de crosslinking nas crianças logo após o diagnóstico, sem esperar necessariamente que a doença avance.

Mas existe outro problema que não podemos ignorar: a qualidade da informação disponível para as famílias. Um estudo que desenvolvemos sobre os conteúdos em português disponíveis na Internet revelou que a informação sobre o queratocone é, na maioria dos casos, de fraca qualidade e difícil de compreender. Num tempo em que tantas decisões começam com uma pesquisa online, é essencial garantir que pais e doentes encontram informação rigorosa e acessível.

A informação não substitui, naturalmente, a observação por um oftalmologista. Mas pode ajudar a reconhecer os primeiros sinais e, sobretudo, a não desvalorizar sintomas que justificam uma avaliação especializada.

Neste Dia Mundial do Queratocone, importa lembrar que nem todas as dificuldades de visão se resolvem com uma nova graduação de óculos. Pais, professores e profissionais de saúde devem estar atentos aos sinais de alerta, particularmente nas crianças e nos adolescentes. Porque, quando está em causa uma doença que pode progredir rapidamente, o tempo faz a diferença.

Neste Dia Mundial do Queratocone, ficam duas mensagens simples: não coçar os olhos e não adiar o diagnóstico. São dois gestos que podem proteger a visão de uma vida inteira.

Deixe de coçar os olhos!