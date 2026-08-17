Sociedade Aberta

Portinho da Arrábida, quando a praia se transforma em Badoca Park

Pedro Vieira
Pedro Vieira

Presidente do Clube da Arrábida

Publicado a

Quando em pleno verão, na praia do Portinho da Arrábida, os veraneantes são obrigados a partilhar o areal com javalis, como se estivessem no Badoca Park, algo de errado se está a passar.

A imperdível reportagem da SIC de 7 de agosto tornou nacional aquilo que utentes, moradores e concessionários da Arrábida já sabiam há muito, os javalis aparecem cada vez mais nos areais e nas ruas de Setúbal sem que nada os impeça. As imagens capturaram a surreal realidade com javalis na praia entre toalhas, chapéus de sol, crianças a brincar, investidas a lancheiras, lixo espalhado e jardins destruídos na Baixa de Setúbal perante o desespero da autarquia e das inqualificáveis respostas do Sr. Diretor Regional do ICNF face à alarmante situação.

Após décadas de ausência, os javalis voltaram à Arrábida, como a todo o resto do território nacional, mas, aqui, vieram encontrar um habitat ideal para viver, onde o seu único atual predador, o homem, tem pouca margem de manobra para os controlar devido à densa vegetação na serra e à grande proximidade com centros urbanos.

Apesar destas condicionantes, segundo o ICNF, são legalmente abatidos dentro do Parque Natural da Arrábida entre 400 e 600 javalis por ano, sem que isso seja suficiente para manter os seus números em níveis sustentáveis. Segundo peritos, a avaliar pelo número de abates, poderemos estar perante uma população de, mais ou menos, 3000 javalis, embora não existam contagens oficiais.

A falta de alimento natural para uma população que não para de crescer obriga os animais a encontrar alimento fácil em caixotes de lixo, restos de piqueniques e sacos abandonados. A fronteira entre animal selvagem e espaço humano deixou de ser equilibrada e transformou-se numa dor de cabeça para a população. Além do perigo que representam devido à sua natureza selvagem, os javalis são portadores de diversas zoonoses, como a brucelose e tuberculose, por exemplo, transportam parasitas como carraças, sendo igualmente um problema para a circulação automóvel, (o ICNF acaba de divulgar que, a nível nacional, os javalis causam mais de 500 acidentes rodoviários por ano) e, por último, causam avultados estragos na agricultura.

Há quase uma década que a presença de javalis na Arrábida deixou de ser ocasional. O Clube da Arrábida, associação local constituída por residentes, utentes e comerciantes da zona do Portinho da Arrábida, trabalhou com o ICNF, a Associação Nacional de Produtores de Caça e a Direção-Geral de Veterinária num plano de ação para controlo dos javalis na Arrábida, entregue em 2017 à Câmara Municipal de Setúbal, numa altura em que os avistamentos de javalis eram ainda raros.

O plano apontava medidas sensatas como o controlo de densidades, melhor gestão de lixos, informação pública e articulação entre entidades e sociedade civil. Por alterações orgânicas dentro do ICNF e da própria Câmara, o plano nunca foi implementado, embora tenha contribuído para que houvesse uma maior agilidade na obtenção de credenciais para controlo de densidades de javalis o que, por si só, não é suficiente. Ainda se vai a tempo de atualizar e reativar esse plano.

O que se está a passar no Portinho da Arrábida e em Setúbal, não caiu do céu. Os avisos, reclamações e pedidos de ajuda dirigidos às autoridades e entidades locais duram desde a primavera, sem resposta. Infelizmente, como sociedade, continuamos a ter uma cultura reativa em vez de preventiva e, neste caso, como aliás, em todos os fenómenos naturais, as coisas não se resolvem por decreto: quando os problemas acontecem assistimos a desculpabilizações e terceirizações de responsabilidades bem patente na reportagem da SIC.

Controlar javalis não é declarar guerra à natureza, não é o fim do mundo, não é assassinar o Pumba ou o Bambi. É reconhecer que a conservação exige gestão ativa, conhecimento técnico e coragem política. Um parque natural é um território vivo e frágil, atravessado por interesses humanos, equilíbrios ecológicos e responsabilidades públicas que, como agora foi anunciado pela sra. ministra do Ambiente, são geridos de forma partilhada entre ICNF e autarquias.

Quando uma espécie cresce descontroladamente, a não-intervenção é também uma forma de intervenção, normalmente a pior. Contudo, a reunião de dia 13 de agosto entre ICNF e Câmara Municipal de Setúbal para estudar formas de mitigar o problema é, finalmente, uma boa notícia e um emendar de mão correto perante a inercia dos últimos anos. Se alguém sabe lidar com o problema, são os técnicos do Parque Natural da Arrábida que, se devidamente apoiados e, com colaboração da Câmara, podem ter um contributo enorme na resolução deste problema.

A Arrábida não precisa de situações fora de controlo e de pânicos desnecessários, precisa de seriedade, coordenação e prevenção através de campanhas para impedir que se alimente a fauna selvagem, recolha de lixo adequada, monitorização, controlo populacional seletivo e articulação permanente entre entidades e associações locais.

Os javalis não são um problema único na Arrábida, são em todo o território nacional. A responsabilidade da atual situação pertence a quem viu o problema formar-se e preferiu adiar decisões, deixando a indignação, agora, televisiva tornar-se viral. Os javalis que a reportagem da SIC filmou no Portinho da Arrábida e em Setúbal, há muito que deveriam ter sido abatidos através dos mecanismos legais que existem, como são no resto da serra, sem discussão, sem alarmismos e sem medos políticos, como mandaria o bom senso. É a segurança de pessoas e higiene pública que está em causa, com o Estado a falhar numa das suas obrigações básicas, a proteção de cidadãos. Esperemos que finalmente haja mudança.

Opinião
Câmara Municipal de Setúbal
Pedro Vieira
ICNF
Arrábida
Parque Natural da Arrábida
javalis
Equilíbrio ecológico
Falta de predadores naturais
Controlo da população de javalis
Diário de Notícias
www.dn.pt