Nord Stream e a fragilidade de uma Europa dependente

A 26 de setembro de 2022, várias explosões no mar Báltico destruíram parte dos gasodutos Nord Stream, que ligavam a Rússia à Alemanha. Quatro anos depois, o início do julgamento de um militar ucraniano em Hamburgo relança o debate sobre a capacidade da Europa proteger as infraestruturas essenciais à sua economia. Segundo a acusação alemã, a operação terá sido executada por sete pessoas, incluindo mergulhadores, a partir de um veleiro alugado. Caberá à justiça apurar os factos, mas a possibilidade de uma pequena equipa ter inutilizado uma infraestrutura avaliada em 20 mil milhões de euros, com recursos modestos, encerra uma importante lição estratégica.

Durante décadas, o gás russo barato sustentou a competitividade industrial europeia, sobretudo na Alemanha. Alimentou fábricas, aqueceu cidades e forneceu matéria-prima à indústria. A invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022, despertou a Alemanha do seu sonho kantiano de paz através de comércio, revelando os riscos de uma dependência que a Europa demorou demasiado tempo a reconhecer.

Desde então, a União Europeia diversificou fornecedores, investiu em energias renováveis e reduziu as compras de gás russo. Porém, não eliminou essa dependência, que persiste também no combustível nuclear. Permanecem dúvidas incómodas sobre o retomar das relações energéticas com Moscovo quando terminar a guerra. Na semana passada, perante uma nova subida dos preços da energia, o comissário europeu Dan Jørgensen reafirmou o compromisso de Bruxelas de pôr fim às importações de gás russo até 2027. A decisão faz sentido, mas exige soluções para se assegurar energia a preços competitivos sem voltar a hipotecar a segurança europeia.

Não basta, contudo, discutir quem fornece a energia ou quanto custa. O caso Nord Stream demonstra que a segurança energética depende também da capacidade de prevenir ataques, detetar ameaças e assegurar a continuidade dos serviços essenciais. Gasodutos, cabos submarinos, parques eólicos offshore e interligações elétricas são ativos estratégicos cuja proteção se tornou indispensável.

A transição energética oferece outra oportunidade. Uma produção renovável geograficamente distribuída, apoiada em armazenamento, redes inteligentes e interligações redundantes, pode reduzir a exposição a falhas concentradas. Não constitui uma garantia absoluta, pois as redes elétricas e os sistemas digitais também são vulneráveis, mas a diversificação aumenta a resiliência.

Para Portugal, um país arquipelágico com uma extensa fachada atlântica e posição estratégica nas ligações submarinas internacionais, esta discussão é fundamental. Precisamos de investir não apenas em novas infraestruturas, mas também na sua vigilância e proteção, recorrendo a tecnologias de monitorização submarina.

É neste contexto que importa destacar projetos inovadores como o Centro de Acústica do Atlântico Norte (NAAC), promovido pela empresa portuguesa blueOASIS, com apoio do Governo Regional dos Açores. Com uma rede de mais de 150 sensores de acústica submarina, contribui para a deteção de ameaças às infraestruturas críticas, demonstrando como a inovação nacional pode reforçar a segurança europeia.

A lição do Nord Stream é simples. Uma infraestrutura pode custar milhares de milhões a construir e ser comprometida por uma operação incomparavelmente mais barata. A autonomia estratégica portuguesa e europeia mede-se também pela capacidade de impedir que isso aconteça.