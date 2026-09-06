Miastenia Gravis: os avanços existem, mas os desafios continuam

Viver com miastenia gravisé lidar com uma incerteza constante: nunca saber ao certo quando a força vai faltar. Trata-se de uma doença rara, mas que merece atenção redobrada, já que os seus sintomas motores podem ser diversificados, embora o impacto que têm na vida dos doentes seja sempre comum e profundo.

A Miastenia Gravis é uma doença autoimune da junção neuromuscular, que se caracteriza por uma interrupção na comunicação entre o nervo periférico e o músculo. Esta fraqueza pode comprometer funções motoras essenciais como ver, falar, mastigar, engolir, segurar o pescoço, levantar os braços, caminhar ou, nos casos mais graves, respirar. Para muitos doentes, a dificuldade não está apenas nos sintomas musculares, mas na impossibilidade de prever quando estes surgem ou se agravam.

À primeira vista, alguns sintomas podem até parecer comuns, como o cansaço, a dificuldade em manter uma conversa prolongada ou a necessidade de pausas com maior frequência durante uma deslocação. Mas, para quem vive com esta doença, estes sinais têm outra dimensão uma vez que são imprevisíveis e condicionam, de forma significativa, momentos do quotidiano. Esta realidade tem impacto além da dimensão física. A doença tem, sobretudo, um impacto emocional nos doentes, porque nem sempre é visível. Essa invisibilidade contribui para a sua incompreensão e explica a razão pela qual a Miastenia Gravis continua a ser uma doença pouco debatida e, portanto, pouco reconhecida.

Em Portugal, não existem registos epidemiológicos nacionais; no entanto, a prevalência pode ser estimada extrapolando os dados europeus, situando-se em cerca de 2452 doentes.

Felizmente, nos últimos anos, a abordagem tem vindo a evoluir de forma positiva. Hoje, sabemos mais sobre os mecanismos fisiopatológicos que estão na origem da doença e dispomos de instrumentos que permitem avaliar melhor o seu impacto real. A escala MG-ADL, por exemplo, ajuda a avaliar de forma contínua sintomas que interferem com atividades da vida diária, como a fala, a respiração, a visão. Esta evolução mudou também a forma como olhamos para os objetivos do tratamento. Durante muito tempo, a prioridade foi reduzir sintomas e prevenir agravamentos. Hoje, devemos ser mais exigentes. Sempre que possível, o objetivo deve ser alcançar uma expressão mínima da doença, permitindo que os doentes vivam com menos limitações, maior autonomia e melhor qualidade de vida.

Contudo, reconhecer os seus avanços não significa ignorar os desafios. Na prática clínica, continuamos a observar que uma parte dos doentes não alcança um controlo adequado da doença com as terapias convencionais. E é por isso que esta realidade evidencia que as novas respostas terapêuticas para quem vive com sintomas incapacitantes ou difíceis de controlar são um enorme avanço e mudam o paradigma da doença

É perante este cenário que as novas abordagens terapêuticas assumem particular relevância. O melhor conhecimento dos mecanismos fisiopatológicos da Miastenia Gravis tem permitido desenvolver tratamentos mais dirigidos, capazes de atuar sobre processos-chave da doença, incluindo os anticorpos patogénicos implicados. Esta transição para terapêuticas mais específicas permite tratar a doença de forma mais precisa, melhorando o controlo clínico sem comprometer de forma global o sistema imunitário e evitando efeitos secundários característicos das terapêuticas imunossupressoras clássicas.

A inovação, contudo, não se mede apenas pelo mecanismo de ação. Mede-se também pelo impacto concreto que pode ter na vida dos doentes. A possibilidade de diferentes opções ajustadas às necessidades, incluindo a administração por via subcutânea, pode contribuir para reduzir a dependência do contexto hospitalar, permitindo maior autonomia e favorecendo uma gestão mais adequada da doença.

Reforço que falar de Miastenia Gravis significa falar de uma doença rara e muitas vezes invisível, mas também de uma área que tem vindo a evoluir. Os avanços científicos são reais e incentivam a uma maior esperança. O desafio agora é garantir que esse progresso se traduza num diagnóstico precoce, no melhor acompanhamento, no acesso adequado à inovação e, acima de tudo, em melhores resultados e qualidade de vida para as pessoas que vivem com esta doença.