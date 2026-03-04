Sociedade Aberta

A guerra em directo: o trauma à distância e a ilusão da proximidade

Publicado a

Quando, em 1915, Sigmund Freud escreveu as suas Considerações Actuais Sobre a Guerra e a Morte, confessou, antes de tudo, uma desilusão. Acreditara — como tantos europeus cultos do seu tempo — que o progresso técnico e científico, a sofisticação das artes e das instituições, teriam erguido um dique suficientemente sólido contra a barbárie. A Primeira Guerra Mundial mostrou-lhe o contrário: a civilização é uma película fina, um verniz que estala sob pressão.

Um século depois, o verniz não só continua frágil, como se tornou translúcido. A guerra já não irrompe apenas nos campos de batalha: instala-se nos ecrãs, infiltra-se nos telemóveis, entra pelas salas de estar.

Se a Guerra do Vietname foi designada como a “primeira guerra televisiva”, foi a Guerra do Iraque que se impôs como a primeira guerra, verdadeiramente, em directo, transmitida 24 horas por dia, com grafismos espectaculares e comentadores permanentes. A guerra passou a ter banda sonora, breaking news e partilhas em tempo real.

Hoje, a experiência intensificou-se. Redes sociais, transmissões instantâneas, imagens cruas, testemunhos fragmentários: a guerra é vivida à distância, mas sentida como se estivesse ao virar da esquina. O paradoxo é este: quanto mais longe estamos, geograficamente, do conflito, mais próximos nos sentimos, do ponto de vista afectivo — e, ao mesmo tempo, mais impotentes.

A Psicanálise oferece uma chave para compreender este fenómeno

 Freud introduziu a noção de dualismo pulsional: Eros, a pulsão de vida, e Tanatos, a pulsão de morte.

A guerra não é um acidente da História; é uma das expressões possíveis da tensão estrutural entre estas duas forças. Em 1933, na sua correspondência com Einstein, escreveu: “Se o desejo de aderir à guerra é um efeito do instinto destrutivo, a recomendação mais evidente será contrapor-lhe o seu antagonista, Eros.”

Não se trata de ingenuidade pacifista, mas de lucidez: a única força capaz de conter a destrutividade é o reforço dos laços, das identificações, do trabalho de cultura.

O que acontece, então, quando a guerra se transforma em espectáculo permanente?

A exposição contínua às imagens de violência activa em nós mecanismos de defesa primitivos. A negação — “isto não é real--- não pode ser!”; a clivagem — “há bons absolutos e maus absolutos”; a projecção — “a crueldade pertence apenas ao Outro”; a identificação maciça com um dos lados do conflito.

Oscilamos entre a hiperexcitação e a anestesia. Entre o pânico e a indiferença. Entre a compulsão de ver e a necessidade de desligar.

O inconsciente, recordava Freud, é atemporal. Não distingue claramente passado de presente, longe de perto. A imagem repetida da explosão, do corpo mutilado, da criança em fuga, não é metabolizada como simples informação: inscreve-se como traço.

A guerra mediatizada torna-se, assim, uma experiência psíquica directa, ainda que não vivida no terreno. O trauma deixa de ser exclusivo dos combatentes, ou das populações atingidas; disseminando-se sob a forma de angústia difusa, medo do futuro, sensação de colapso iminente.

Mas há outro efeito, talvez mais inquietante: a banalização.

Quando tudo é transmitido, tudo corre o risco de se tornar consumível. A repetição contínua pode dessensibilizar. A morte transforma-se em número; a devastação, em imagem que deslizamos com o polegar. Aquilo que deveria convocar o luto converte-se em fluxo informativo. A guerra passa a coexistir com anúncios, entretenimento, comentários ligeiros. A pulsão escopofílica  — o desejo de ver — mistura-se com a pulsão destrutiva.

É aqui que a reflexão de Jacques Derrida se torna particularmente incisiva. Ao definir a Psicanálise como um “saber sem álibi”, em Estados-da-alma da Psicanálise, lembra-nos que ela se volta para aquilo que a crueldade psíquica tem de mais singular. Não nos permite refugiar na cómoda ideia de que a barbárie pertence apenas ao Outro. Obriga-nos a reconhecer a nossa própria participação, ainda que fantasmática, no desejo de violência.

A guerra mediatizada favorece, também, o que Freud designou como “narcisismo das pequenas diferenças”. A agressividade dirige-se não ao absolutamente estranho, mas ao semelhante que ameaça a nossa identidade. As redes amplificam este mecanismo: polarizações, discursos de ódio, simplificações maniqueístas. O conflito externo ecoa nas fracturas internas das sociedades. A guerra longínqua alimenta guerras simbólicas domésticas.

Por outro lado, a proximidade virtual pode criar uma ilusão de participação moral que dispensa o acto político. Partilhar uma imagem substitui, por vezes, a reflexão; indignar-se substitui a responsabilidade. A política, enquanto espaço de mediação simbólica, é progressivamente desinvestida, cedendo lugar à reacção imediata. Ora, quando o simbólico falha, a violência encontra caminho directo.

Não se trata de defender a ignorância como protecção, nem o news avoidance, fenómeno que tem aumentado nos últimos dez anos, a um ritmo alucinante. O desconhecimento nunca foi antídoto contra a barbárie. Mas é legítimo interrogar o modo como vemos. Que fazemos com o que vemos? Conseguimos transformar a imagem em pensamento, ou limitamo-nos a reagir?

A guerra, quando irrompe, desmente sempre a fantasia de progresso linear. Recorda-nos que a civilização não elimina a agressividade; apenas a desloca, a sublima, a contém, provisoriamente. “Tudo o que promove o desenvolvimento da cultura trabalha também contra a guerra”, escreveu Freud. Cultura, aqui, não é ornamento. É trabalho sobre a pulsão. É capacidade de simbolizar a perda, de reconhecer a alteridade, de suportar a ambivalência.

Talvez o maior desafio da guerra em directo seja este: preservar a possibilidade de pensar. Ou, como dizia Bion: “A capacidade de pensar os pensamentos.” Não ceder, nem à excitação destrutiva, nem à anestesia. Não reduzir o conflito a espectáculo, nem o sofrimento a estatística. Sustentar o desconforto de saber que a violência não é exterior à condição humana.

A paz absoluta é uma impossibilidade estrutural. Mas entre a guerra total e a “paz do cemitério” há um espaço frágil — o espaço do político, do simbólico, do laço. Se a pulsão de morte habita cada sujeito e cada comunidade, também a capacidade de ligação, de Eros, nos constitui.

A guerra em directo confronta-nos, diariamente, com a nossa própria ambivalência. Podemos transformar essa confrontação em mera excitação voyeurista, ou em trabalho de cultura. Não há garantias. Há, apenas, responsabilidade.

Pensar a guerra, mesmo à distância, é já uma forma de não a consumir passivamente. E talvez seja esse, hoje, o primeiro gesto de resistência.

A missão ética da Psicanálise

A Psicanálise não é apenas uma teoria clínica, nem um comentário cultural. Ela configura-se como uma posição ética activa perante os fenómenos humanos e a realidade histórica.

Enquanto “saber sem álibi”, a Psicanálise recusa a neutralidade cúmplice. A sua ética não consiste em absolver, justificar, ou condenar moralmente, mas em compreender – de forma radical - os mecanismos inconscientes que estruturam o ódio, a violência, a identificação colectiva e a adesão à destrutividade. Trata-se de sustentar o pensamento, precisamente, onde ele é mais difícil: diante da crueldade, da perversão, da barbárie.

Pensar a perversão, neste enquadramento, não significa reduzi-la a uma categoria clínica circunscrita, nem a um rótulo político aplicado ao adversário. Significa reconhecê-la como modo de relação com o Outro, caracterizado pela recusa da alteridade, pela instrumentalização do semelhante e pela negação da responsabilidade subjectiva. A perversão, enquanto estrutura relacional, não está apenas “fora”, nos regimes ou nas ideologias; pode instalar-se nos discursos, nas instituições, nas massas — e em cada sujeito.

É neste ponto que a Psicanálise é convocada como ética: exige de cada um de nós uma responsabilidade não cúmplice, tanto no espaço público como no foro íntimo. Não basta denunciar a violência externa; é necessário interrogar as formas subtis de gozo destrutivo, de indiferença, ou de desumanização, que atravessam o laço social. Sustentar a possibilidade democrática implica reconhecer esta dimensão e não a projectar, exclusivamente, no inimigo.

A democracia não se mantém apenas por dispositivos jurídicos ou equilíbrios institucionais. Depende, também, da capacidade de cada sujeito suportar a diferença, tolerar a frustração, simbolizar a perda e renunciar à omnipotência. Ora, esse trabalho é, no sentido mais profundo, um trabalho psíquico.

Assim, a missão ética da psicanálise consiste em manter aberto o espaço do pensamento, impedir a simplificação maniqueísta e recusar a desresponsabilização colectiva. Não oferece garantias de redenção; oferece, antes, uma prática de lucidez. E essa lucidez — exercida dentro e fora de si — é condição indispensável para que o laço democrático não resvale para formas perversas de relação, onde o Outro deixa de ser reconhecido como sujeito e passa a ser tratado como objecto descartável.

Neste sentido, compreender é já um acto político.

E não ser cúmplice começa por não abdicar de pensar.

Escreve ao abrigo do Antigo Acordo Ortográfico

Opinião
guerra
espetáculo
TV
Sofrimento
agressividade
psicanálise
Sónia Soares Coelho
Banalização da guerra
Diário de Notícias
www.dn.pt