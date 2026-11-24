O país discute impostos, salários e habitação. Discute bem. Mas há um problema antes de todos esses, que os atravessa a todos e de que quase ninguém fala: o tempo que o Estado demora a responder. O verdadeiro cancro da sociedade portuguesa não é a falta de leis, nem de dinheiro, nem de planos. É a burocracia. E nenhum Governo, este incluído, a conseguiu tratar.

Comecemos pelas conservatórias. O país que inventou a "Empresa na Hora" chegou ao ponto de a imprensa noticiar que constituir uma demora dez meses, por falta de pessoal nos registos. Há registos comerciais com atrasos que se contam em anos. Há centenas de milhares de pedidos de nacionalidade pendentes. Quem compra uma casa, quem herda, quem quer abrir um negócio, espera. E enquanto espera, não vende, não investe, não contrata.

Sigamos para os tribunais. Uma decisão de primeira instância demora, em média, cerca de dois anos. Dois anos para o trabalhador despedido, para a empresa a quem não pagam, para a vítima que repete a mesma história, para o arguido com a vida em suspenso. O cidadão que entrega um recurso um dia depois do prazo perde o direito. O tribunal que demora dois anos não perde nada. Uma justiça assim não é justiça. É um convite a não cumprir.

Cheguemos aos hospitais. Segundo a Entidade Reguladora da Saúde, um em cada cinco doentes oncológicos à espera de cirurgia já ultrapassou o tempo máximo garantido. Nas primeiras consultas, a maioria é feita fora do prazo. Aqui a burocracia deixa de ser um incómodo. Para um doente com cancro, um prazo não é um papel. É tempo de vida.

E podia continuar. Nas câmaras, onde se licenciaram 41 mil casas num ano e se construíram 26 mil, porque o resto ficou em pareceres que não chegam. Nas pensões, nas juntas médicas, nos vistos, nas finanças quando é o Estado a dever. Em tudo o que é serviço público há uma fila, e em cada fila há alguém a quem ninguém dá uma data.

Devo ser justo. O problema não nasceu com este Governo, e este Governo não ficou parado. Entraram novos conservadores, o Ministério da Justiça anunciou a recuperação de dezenas de milhares de registos em atraso, há um ministério com a reforma do Estado no nome. E a culpa não é de quem está ao balcão: a maioria dos funcionários faz o que pode com o que tem. Mas o próprio sindicato dos registos veio dizer que a recuperação anunciada não prova que os atrasos tenham diminuído. É esse o padrão: anuncia-se o esforço, não se mostra o resultado.

Porque é que nenhum Governo resolve? Na minha opinião por três razões essenciais. Porque tratamos a burocracia com mais burocracia: criamos um programa, uma comissão, um portal. Porque medimos o que fazemos e não o que se demora. E porque no Estado ninguém responde por um prazo falhado. O cidadão que se atrasa paga coima. O serviço que se atrasa pede compreensão.

A saída não exige défice, nem maioria absoluta, nem revisão constitucional. Exige três coisas simples. Prazos que valham para o Estado como valem para o cidadão, com consequência quando falham. Números públicos, todos os trimestres, por conservatória, por tribunal, por hospital. E o nome de quem responde por eles ao lado dos números.

O que não se mede não se corrige. O que não se publica não se confia.

Um Estado que exige pontualidade ao dia e a si próprio não exige nada não é um Estado forte e muito menos um Estado confiável. Cada dia de atraso custa-lhe um pouco mais da confiança de quem o paga. E é precisamente por aí que a democracia vai adoecendo: não de uma vez, mas de fila em fila.