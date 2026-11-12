São os salários, senhor, são os salários

Habitação. Acampadas. Bastonadas. Mais acampadas. Jovens, classe média e classe trabalhadora não-especializada, empurrados, uns e outros, para a emigração (75.000 portugueses, por ano, no último lustro) ou para periferias a mais de hora e meia de deslocação. Ausência de casas, demografia em queda acelerada, uma sociedade em vertigem, rumo ao abismo.

Diagnósticos. Problemas identificados. Vistos gold (só nominalmente extinto, depressa substituídos pelo “visto para empreendedores” ou pelo visto para trabalhadores nómadas). Emigrantes económicos. Milionários, máfias internacionais em busca de branqueamento de capitais. Emigração de operários especializados, na sequência da crise de 2011-2014, nunca mais regressados. Diminuta construção face às necessidades do país. Alteração acelerada da composição das famílias e divórcios. Pequenas empresas de construção sem capitais próprios suficientes face às regras mais restritivas da banca. Falta de confiança dos potenciais senhorios. Falta de celeridade nos despejos por incumprimento. Ausência de um mercado de seguro para danos, perdas de rendas ou desemprego. Anacrónica lei dos solos que prefere matagais ao invés de habitação. Incentivos ao crédito habitação jovem. E poderia continuar...

O fenómeno que os algarvios e madeirenses tinham sentido na pele, há várias décadas, a de um apetite de estrangeiros pelo seu mercado imobiliário, poderia ter servido para prevenir o que veio a acontecer: um país impreparado para lidar com atratividade que tem enquanto destino seguro, limpo, acessível e com boa infraestrutura, para um número crescente de estrangeiros.

E o tema verdadeiramente importante é que se construa para a classe média portuguesa. Para os jovens e para aqueles que têm de refazer o seu estado civil ou que precisam de mobilidade geográfica. Que não têm capacidade para comprar ou arrendar aos preços atuais. Mas para isso precisamos de uma coisa simples: que as grandes empresas capital-intensivo paguem salários similares ao que fazem nos seus países de origem ou dos detentores do capital. Com preços de habitação similares a cidades comparáveis em Espanha, França ou Alemanha, os portugueses confrontam-se com salários medianos de metade, ou menos, dos seus congéneres.

900 grandes empresas em Portugal, muitas delas filiais de empresas internacionais, cerca de 600.000 trabalhadores. 0,2% das empresas, cerca de 20% do emprego. Salários de metade de nossos parceiros comerciais principais. O mesmo preços das casas.

Temos uma crise de salários. A da habitação é consequência daquela e da ausência de um mercado que a classe média consiga pagar.

Começar pelos salários é o melhor incentivo que podemos dar a todos os que querem construir, comprar ou arrendar.