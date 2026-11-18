Comecemos por explicar que o Estado agêntico não se limita a responder a perguntas, como os assistentes de IA a que nos habituámos. A agêntica recebe um objetivo e age sozinha para o cumprir. Decide os passos, consulta sistemas, preenche formulários e fala com outros agentes e executa tarefas, sem esperar que um humano aprove cada gesto.

O ministro da Reforma do Estado tem pressa e não o esconde. Na abertura da Web Summit, disse que a questão não é se a Inteligência Artificial vai mudar o Governo, mas se o Governo tem coragem de mudar com ela, e prometeu "agentes de IA que compreendam o que é preciso, falem uns com os outros e resolvam". Em maio já queria transformar Portugal num “Agentic State”, tornando-o um "organismo vivo". E, na Saúde, avisou que "não podemos levar dois anos a comprar um equipamento de diagnóstico com Inteligência Artificial".

Levámo-lo à letra e propomo-nos ajudar com um cenário hipotético em que o Serviço Nacional de Saúde seja, em 2027, a primeira montra da Administração Pública Agêntica, pois em maio a Rede de Simplificação e Tecnologias do Estado elegeu como prioridade a Inteligência Artificial na Saúde.

Imaginemos o inverno de 2027, em que ninguém vai ao médico, pois cada cidadão tem o seu agente de saúde, que marca, faz a triagem, consulta e prescreve por nós enquanto dormimos e, ao acordar, recebemos uma notificação simpática de que “a sua consulta foi realizada com sucesso”. O nosso agente conversou com o agente do médico. Falaram uns com os outros e resolveram tudo, tal como prometido.

Confessamos que demorámos a perceber a grandeza da coisa. Julgávamos que a saúde era um direito, um serviço público e uma relação de confiança entre quem sofre e quem cuida. Afinal era um problema de coordenação entre agentes e os agentes coordenam-se muito melhor quando os doentes saem da sala.

O médico de família tornou-se finalmente universal. Nunca se reforma, nunca faz greve e nunca emigra, porque já nasceu emigrado, num servidor do outro lado do Atlântico. Não ausculta, nem apalpa, mas termina cada consulta com um emoji azul.

As listas de espera desapareceram. O agente do doente trava duelos de milissegundos com milhares de rivais por uma vaga de cirurgia. Ganha sempre o agente de uma seguradora, que compra o bloco operatório inteiro para os seus clientes premium. Ao doente comum é oferecida uma modalidade inovadora chamada espera ativa.

O Estado Português foi o primeiro a dar o exemplo. O Plano Nacional de Saúde Agêntica foi aprovado por um agente, revisto por outro e apresentado entusiasticamente pelo ministro em todos os palcos internacionais. Para cumprir o calendário, dispensaram-se os ensaios clínicos, pois já se sabe que dois anos de testes tornam qualquer coisa obsoleta.

Faltava o cérebro para ligar tudo isto. O agente de compras públicas, que não leva dois anos a decidir, escolheu em minutos a plataforma de dados de uma empresa americana com vasta experiência em defesa, serviços secretos e controlo de fronteiras. Quem sabe seguir alvos inimigos, saberá certamente seguir doentes e a soberania dos nossos registos clínicos fica garantida por um parágrafo do contrato, rasurado por confidencialidade.

Há ainda a joia da coroa do gémeo digital de cada doente. É acompanhado ao segundo, tratado em tempo real e cura-se sempre. O Estado é finalmente um organismo vivo. O doente verdadeiro é que continua à espera, mas os indicadores nunca estiveram tão saudáveis. Quem insiste em sentir-se mal recebe do agente de orientação a mesma recomendação personalizada: “Recorra ao privado”.

Quem responde por tudo isto? O ministro aponta para o agente e o agente responde a uma licença, que responde a um fornecedor e que responde a acionistas. A cadeia fecha-se sem um único ponto onde o doente possa apresentar queixa.

Rimo-nos, mas é um riso triste. Nada do que ficcionámos é inteiramente inventado. Há hoje mais de um milhão e meio de portugueses sem médico de família, e há regras que os fazem desaparecer das listas sem que se contrate um único médico. Há doentes oncológicos que esperam para lá do tempo que a lei lhes garante. Há idosos que ficam meses numa cama de hospital depois da alta, porque não têm para onde ir.

Nem a plataforma agêntica é ficção, pois em 2023, o NHS inglês entregou à Palantir um contrato de 330 milhões de libras para gerir listas de espera, blocos operatórios e altas. A Comissão Parlamentar de Saúde pede agora ao governo inglês que pondere acabar com o contrato e a associação profissional aconselhou os médicos a não adotarem a plataforma. Seria bem português comprarmos para o ano o que outros pensam devolver.

A ironia não nasce do desprezo pela tecnologia. Nasce da tristeza de ver anunciar soluções mágicas para problemas que são de pessoas, de carreiras, de organização e de coragem política. A coragem que se pede ao Governo não é a de mudar com a inteligência artificial. É a de mudar aquilo que nenhum algoritmo muda por ele. Quando a realidade já parece uma sátira, só a sátira a consegue mostrar sem anestesia.

Nós, que ainda nos lembramos de quando modernizar queria dizer pôr o Estado ao serviço das pessoas, sonhámos com outra coisa. Agentes que libertassem os médicos da burocracia, que resolvessem num só gesto o evento de vida de quem adoece, de quem cuida e de quem perde alguém. Agentes ao serviço de uma política de saúde e não no lugar dela, com dono público, auditáveis, soberanos e com alguém de carne e osso a quem pedir contas.

Fica ainda um paradoxo. Neste país de 2027, os únicos com vigilância permanente, cuidados intensivos de refrigeração e técnicos a qualquer hora são os computadores. Talvez esteja na hora de pedirmos internamento no centro de dados mais próximo, pois dizem que lá dentro ninguém fica sem médico de família.

Para a próxima, ajudaremos o ministro a ganhar tempo com soluções agênticas para a habitação e para a justiça, com agentes senhorios e sentenças entregues antes de o processo começar. Se a saúde ficou assim, imagine-se o que um algoritmo com pressa fará a quem precisa de casa ou espera por justiça.