Simplificar os serviços públicos não é apenas uma operação técnica. É uma escolha política que coloca as pessoas no centro da ação municipal. Os serviços não podem atuar focados cegamente nos processos e nos procedimentos. Têm de assegurar que as suas respostas não estão desfasadas da realidade e resolvem efetivamente os problemas de quem os procura. Foi com esta convicção que lançámos, na semana passada, o Simplex Coimbra 2026, com cinquenta medidas estruturadas em cinco eixos, para concretizar em doze meses. Recusamos aceitar a burocracia como inevitável e combatemos o peso silencioso que ela impõe a quem vive, trabalha e investe em Coimbra.

Este programa tem uma força singular. Nasceu da experiência concreta dos nossos dirigentes, técnicos e trabalhadores municipais, a partir de mais de cento e setenta contributos internos. Como quem está na linha da frente conhece melhor do que ninguém os bloqueios a ultrapassar, estas propostas não constituem uma imposição externa, mas sim um compromisso assumido pelos próprios serviços para fazer melhor.

Cada deslocação evitável, cada chamada para saber o estado de um processo e cada documento entregue repetidamente representam um custo real. Esse custo não surge inscrito no orçamento municipal, mas alguém o paga: os cidadãos, as famílias e as empresas. Simplificar significa respeitar o tempo e os recursos de todos, eliminando barreiras e garantindo previsibilidade.

No quotidiano das famílias, esse respeito traduz-se em proximidade e respostas úteis: um balcão digital único que orienta cada pedido desde o início, atendimento nas freguesias mais afastadas, videoatendimento no urbanismo, simplificação do cartão social para famílias numerosas e pedidos mais ágeis de estacionamento reservado ou de limpeza urbana. O objetivo é tornar a relação com o Município mais humana e acessível, assegurando que ninguém fica sem resposta, porque nada há pior na relação com uma instituição pública do que o silêncio ou a incerteza.

Para as empresas e para quem cria emprego no concelho, a simplificação é igualmente determinante. Um território competitivo exige regras claras, informação antecipada e prazos cumpridos. Por concentrar muitos dos principais entraves sentidos por cidadãos, técnicos e investidores, o urbanismo reúne vinte e uma das cinquenta medidas. Destaca-se aqui o LicencIA Coimbra, projeto-piloto nacional desenvolvido com o Governo para testar o apoio da inteligência artificial na verificação documental inicial dos licenciamentos urbanísticos, cabendo sempre às entidades competentes a apreciação técnica e a decisão final. Este piloto articula-se diretamente com medidas locais como Saber o Que Entregar, Quadros de Cálculo Online e Corrigir Antes de Submeter, garantindo pedidos mais completos à partida e reduzindo erros formais numa fase inicial.

Para sair do papel, o Simplex Coimbra exigirá também uma transformação interna exigente: quebrar silos para dar respostas coordenadas, em vez de pedidos sucessivos, organizar dossiês digitais fiáveis que reutilizem informação válida, cumprir prazos sem abdicar do rigor técnico e jurídico, e capacitar os trabalhadores com melhores ferramentas, preservando a sua responsabilidade decisória.

Importa, acima de tudo, não confundir ideias com trabalho feito, nem digitalização com verdadeira simplificação. Passar um processo burocrático do papel para o ecrã, mantendo passos redundantes, nada resolve. Simplificar obriga a rever procedimentos e a trabalhar em rede dentro da Câmara, com as empresas municipais, com o ecossistema científico da cidade e com a Administração Central.

No final, tudo converge num bem essencial para a democracia local e para o desenvolvimento de Coimbra: a confiança. A confiança não se decreta. Conquista-se com resultados visíveis, prazos cumpridos e respostas claras. É essa relação de confiança entre a autarquia, os seus trabalhadores, os cidadãos, as famílias e as empresas que este Simplex procura consolidar todos os dias.