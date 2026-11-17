“Insanidade é fazer a mesma coisa

repetidamente e esperar

resultados diferentes.”

Albert Einstein,

um dos maiores físicos

e pensadores de sempre, galardoado

com o Prémio Nobel da Física em 1921 (1879-1955)”

Bertrand Arthur William Russell, 3.º conde Russell, foi indiscutivelmente um dos maiores pensadores e um dos tos que sustentam a ciência e o conhecimento, e o caminho indispensável da tolerância.

Todos os anos, em finais de setembro, inicia-se a campanha de vacinação sazonal contra a gripe e a covid-19. Embora Portugal esteja no pelotão da frente na Europa, a análise da evolução da cobertura vacinal revela uma estagnação da vacinação contra a gripe em valores inferiores à meta de 75% nas pessoas com 65 ou mais anos e uma tendência decrescente da vacinação contra a covid-19. Para contribuir para a reflexão, apresento sete medidas de melhoria: