“Insanidade é fazer a mesma coisa
repetidamente e esperar
resultados diferentes.”
Albert Einstein,
um dos maiores físicos
e pensadores de sempre, galardoado
com o Prémio Nobel da Física em 1921 (1879-1955)”
Bertrand Arthur William Russell, 3.º conde Russell, foi indiscutivelmente um dos maiores pensadores e um dos tos que sustentam a ciência e o conhecimento, e o caminho indispensável da tolerância.
Todos os anos, em finais de setembro, inicia-se a campanha de vacinação sazonal contra a gripe e a covid-19. Embora Portugal esteja no pelotão da frente na Europa, a análise da evolução da cobertura vacinal revela uma estagnação da vacinação contra a gripe em valores inferiores à meta de 75% nas pessoas com 65 ou mais anos e uma tendência decrescente da vacinação contra a covid-19. Para contribuir para a reflexão, apresento sete medidas de melhoria:
Mais tempo. A avaliação prévia, a aquisição de vacinas e a elaboração e divulgação das normas devem ocorrer com maior antecedência. Mais tempo melhora a previsibilidade e a logística, além de facilitar o apoio das ordens profissionais e das sociedades científicas.
Mais transparência. Todas as decisões devem ser explicadas, de preferência com dados nacionais. Importa esclarecer os benefícios das vacinas e explicar que as normas oficiais têm em conta as quantidades importadas e os critérios de saúde pública.
Mais vacinas. A vacinação não é exclusiva dos cuidados de saúde primários. Deve incentivar-se a prescrição noutros setores, nomeadamente no hospitalar. As receitas médicas que incluam apenas vacinas e sejam emitidas no segundo semestre devem manter a validade até ao final do respetivo ano.
Mais comparticipação. Todas as vacinas devem ser comparticipadas, como reconhecimento do seu interesse para a saúde pública. É fundamental comparticipar a vacina contra a gripe de dose elevada, já administrada gratuitamente às pessoas muito idosas. A vacina recombinante contra a covid-19, prevista na norma oficial em caso de contraindicação, intolerância ou reação adversa grave prévia a vacinas de mRNA, deve ser promovida e disponibilizada nas mesmas condições que as vacinas de mRNA.
Melhor exemplo. Os médicos e os restantes profissionais de saúde devem dar o exemplo. A vacinação destes profissionais deve ser incentivada, facilitada e monitorizada. Deve ponderar-se a atribuição de um dia de férias aos profissionais vacinados que não tenham faltado por motivos de saúde.
Melhor inquérito. O questionário em vigor deve ser adaptado à realidade atual e alargado a todo o processo vacinal. Deve facilitar a vacinação e contribuir para identificar as vacinas mais adequadas. As orientações sobre a administração de outras vacinas devem manter-se atualizadas.
Melhor comunicação. As vacinas só são eficazes se forem administradas. Sem uma comunicação orientada para o esclarecimento e a motivação da população, não será possível melhorar o processo. Para quando um fim de semana inteiramente dedicado à vacinação sazonal?