Separar o essencial do acessório

Mas há uma razão ainda mais decisiva para que o narcotráfico seja considerado a principal ameaça à segurança nacional. Estamos perante um negócio global que movimenta muitos milhares de milhões de euros e que usa Portugal como uma das principais portas de entrada na Europa. Os cartéis, para poderem sobreviver e prosperar, evoluíram para organizações altamente estruturadas, comparáveis a qualquer multinacional de sucesso, com a óbvia diferença de que o seu negócio é o crime organizado.

E quando estas redes se instalam num país, não trazem apenas violência. Trazem sobretudo criminalidade de colarinho branco: corrupção de políticos, funcionários, agentes da lei e magistrados; infiltração em setores estratégicos da economia; branqueamento de capitais com a colaboração de aliados na banca, na advocacia e na consultoria. Podem, inclusive, infiltrar-se nos partidos políticos. Depois de se enraizarem num país, torna-se muito difícil combatê-las.

Foi o que aconteceu na Holanda, país onde as máfias se enraizaram e passaram a desafiar o próprio Estado de Direito. Ao longo da última década, ocorreram vários assassinatos em plena via pública, em cidades como Amesterdão e Roterdão, incluindo de advogados e jornalistas que enfrentaram o crime organizado. Chegaram mesmo a ser descobertos planos para sequestrar e assassinar o então primeiro-ministro Mark Rutte, num sinal claro de que o narcotráfico passou a ser uma ameaça ao Estado holandês.