A petição que atualmente contesta a transmissão obrigatória de touradas pela RTP, e que já assinei, tem o mérito de trazer de novo este tema para o espaço público. Mas importa dizê-lo de forma clara: o problema não é apenas a transmissão televisiva das touradas. O problema são as touradas.

Ao longo dos anos, tem sido invocado o argumento da tradição para justificar a continuidade das touradas. Contudo, a tradição, por si só, nunca foi um critério suficiente para legitimar uma prática. Se assim fosse, continuaríamos a aceitar muitas outras realidades que hoje rejeitamos de forma inequívoca. A mutilação genital feminina, os casamentos infantis ou forçados, o trabalho infantil e diversas formas de violência exercidas sobre mulheres e crianças foram, durante séculos, apresentadas como expressões culturais ou costumes legítimos. A sua antiguidade não as tornou aceitáveis. Pelo contrário, à medida que as sociedades evoluíram, tornou-se claro que o respeito pela dignidade, pelos direitos e pelo bem-estar dos mais vulneráveis devia prevalecer sobre a perpetuação de determinadas tradições. O mesmo raciocínio deve aplicar-se às touradas. O sofrimento não se torna menos sofrimento por estar revestido de tradição.

Defender o fim das touradas não é um ataque à cultura, à identidade ou ao mundo rural. É reconhecer que a cultura não é estática. Evolui. Questiona-se. Transforma-se. E cresce à medida que cresce também a nossa capacidade de empatia.

Enquanto psicóloga, preocupa-me particularmente a mensagem transmitida às crianças quando se apresenta como espetáculo aquilo que envolve o sofrimento de um animal. Durante muito tempo ouvimos que as touradas eram uma forma de arte, uma manifestação cultural ou uma expressão de coragem. Mas será essa a mensagem que queremos transmitir às novas gerações? Que o sofrimento pode ser entretenimento? Que a dor pode ser celebrada, desde que esteja enquadrada por música, aplausos e tradição?

As crianças aprendem observando os adultos e os modelos que a sociedade lhes apresenta. Queremos educá-las para a empatia, para o respeito pelos mais vulneráveis e para a rejeição da violência. Esses valores não combinam com espetáculos que assentam na perseguição, exaustão e sofrimento de um animal.

Por isso, a discussão sobre a RTP é muito importante, mas deve ser apenas o ponto de partida. A televisão pública não deve promover as touradas, mas a verdadeira questão é mais ampla: faz sentido que continuemos a aceitar esta prática em pleno século XXI?

Uma sociedade mede-se também pela forma como trata aqueles que têm menos poder para se defender. Os animais dependem de nós para garantir o seu bem-estar e proteção. O futuro não passa por esconder as touradas do ecrã. Passa por reconhecer que já não representam os valores que queremos construir.

Não basta deixar de transmitir as touradas. É tempo de as deixar terminar.