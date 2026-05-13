SDR: entre a ambição ambiental e a realidade operacional

Entrou em vigor o Sistema de Depósito e Reembolso (SDR). A intenção é justa, o diagnóstico é correto e o objetivo é partilhado: reduzir o impacto ambiental das embalagens, estimular a reciclagem e encaminhar o país para um modelo de consumo mais responsável. Num contexto em que a agenda ambiental reclama urgência crescente, esta iniciativa merece reconhecimento – antes de qualquer crítica. O problema, como sucede com frequência exasperante na transposição de boas ideias para a realidade, está na forma como o sistema foi concebido e, sobretudo, no que foi esquecido no momento do seu desenho.A mecânica é, em abstrato, simples: ao adquirir uma bebida em embalagem abrangida pelo regime, o consumidor paga dez cêntimos de depósito, que lhe são reembolsados quando devolve a embalagem vazia e intacta num ponto de recolha. O mecanismo assenta num princípio bem documentado de economia comportamental: um incentivo financeiro direto é capaz de alterar comportamentos de forma duradoura. Em teoria, tudo se encaixa com elegância. Mas a teoria tem pouco espaço em várias cozinhas, balcões e quiosques.É precisamente no confronto entre teoria e prática que surgem algumas das principais dificuldades.Não é preciso grande esforço de imaginação para antecipar o que se passa no terreno. Um cliente entra, deposita no balcão um saco trazido de casa – garrafas acumuladas ao longo de dias, talvez semanas – e aguarda, com toda a naturalidade, a devolução do depósito.O que frequentemente ignora é que a lei é clara: só pode devolver embalagens adquiridas naquele estabelecimento e mediante apresentação do talão de compra. Não há obrigação de receber o que não foi vendido. Mas a norma e a expectativa do consumidor raramente coincidem quando o saco aterra no balcão – e é o operador quem fica no meio, a gerir o mal-entendido. Do outro lado está um café com dez mesas, dois funcionários e zero metros quadrados de sobra: um espaço onde cada superfície tem uma função, onde as normas de higiene e segurança alimentar não admitem negociação e onde a cadência do serviço não tolera interrupções.As perguntas que ninguém fez quando o sistema foi desenhado continuam sem resposta satisfatória: onde se guardam embalagens usadas, com resíduos, odores e potencial de contaminação? Por quanto tempo? Em que condições? São questões prosaicas – mas as suas consequências na operação, na higiene e na viabilidade do negócio são absolutamente concretas.Acresce outra dimensão que raramente aparece no debate público, mas que pesa, de forma muito concreta, nas contas de quem opera: a adaptação dos sistemas de software de faturação e gestão ao novo regime. Atualizar plataformas, integrar o depósito na lógica do talão, formar colaboradores para lidar com devoluções – tudo isto tem custos. Mais, a devolução do depósito exige atenção, verificação e registo num momento em que o estabelecimento pode estar no pico do serviço – a hora do almoço, o pequeno-almoço da manhã, o rush do fim de tarde. E pode ser precisamente nesses momentos que um cliente se apresenta ao balcão com embalagens para devolver, reclamando o reembolso a que tem direito. O colaborador – que está simultaneamente a servir mesas, a atender encomendas e a gerir uma fila – tem de parar, verificar o talão, confirmar que as embalagens foram ali compradas, e processar a devolução depois de verificar se a embalagem está intacta.É verdade que seria injusto ignorar o caminho percorrido. O modelo que chegou ao terreno é significativamente mais equilibrado do que o originalmente proposto. Contudo, persistem dificuldades operacionais reais, custos adicionais não desprezíveis e uma complexidade que não pode ser ignorada – sobretudo num momento em que as margens das empresas do setor estão comprimidas por uma inflação persistente e por uma instabilidade internacional que tornou o simples ato de operar um exercício de gestão de alta precisão.Introduzir novas obrigações sem garantir que são exequíveis de dar cumprimento diário pode transformar uma medida ambiental bem-intencionada num fator adicional de fragilização de milhares de pequenos negócios. E isso não serve os objetivos do sistema – nem os de quem o concebeu.O que se pede, em síntese, não é a abolição do sistema – é a sua maturação. É que os decisores continuem a ouvir quem está no terreno, a afinar o modelo à luz da experiência real. Porque, no fim, um sistema só funciona verdadeiramente quando funciona para todos.