Riscos para a saúde durante o Campeonato Mundial de Futebol

“A verdadeira prevenção não é esperar que coisas más aconteçam, é impedir que aconteçam em primeiro lugar.”Don McPherson, ex‑jogador profissional de futebol americano, educador e ativista norte‑americano (1965) A seleção nacional de futebol estreia-se amanhã (17 de junho), em Houston, nos Estados Unidos da América, contra a República Democrática do Congo, antigo Zaire, no Campeonato do Mundo de Futebol, organizado pela FIFA (Fédération Internationale de Football Association). Serão 39 dias de esperança, entre o jogo de abertura, a 11 de junho, e a final, no domingo, 19 de julho de 2026, no New York New Jersey Stadium.Esperemos que Portugal chegue o mais longe possível, idealmente à desejada final. Para que isso aconteça, além da estrelinha da sorte e do enorme talento dos jogadores a atuar em equipa, é indispensável que o 12.º jogador esteja presente para incentivar a nossa seleção.Milhares de portugueses vão deslocar-se ao continente americano e questionar-se legitimamente sobre os riscos para a saúde. Embora o primeiro jogo seja contra a República Democrática do Congo, segundo maior país do continente africano e onde decorre um surto de ébola, o risco é praticamente nulo, fruto das fortes medidas de controlo implementadas pela Organização Mundial da Saúde, em articulação com a FIFA e as autoridades de saúde dos países organizadores. Durante o Mundial de 2014, no Brasil, que a Alemanha venceu pela quarta vez, decorreu o maior surto de sempre de ébola em África, com quase 30.000 casos e mais de 11.000 óbitos, sem que tenha havido registo de casos associados ao torneio.Estima-se que as principais ameaças à saúde dos apoiantes das seleções sejam o sarampo, a dengue, a COVID-19, as doenças sexualmente transmissíveis, as intoxicações alimentares com diarreia, a exposição solar excessiva e as elevadas temperaturas. Os mais suscetíveis, em particular os imunocomprometidos, os portadores de patologia crónica e os mais idosos, devem ter especial atenção.As recomendações incluem manter elevadas coberturas vacinais, nomeadamente contra o sarampo, a COVID-19, a gripe e a doença pneumocócica; assegurar medidas de etiqueta respiratória e de higiene das mãos; usar chapéu e roupa leve que cubra o pescoço, os braços e as pernas; aplicar repelente antimosquitos; ter cuidados alimentares; manter adequada hidratação com água, evitando bebidas alcoólicas; e utilizar protetores solares.Historicamente, as infeções sexualmente transmissíveis aumentam significativamente durante estes eventos. Além das campanhas de saúde sexual e prevenção já em curso para a população local, que incluem o acesso à profilaxia pré e pós-exposição contra o VIH, é fundamental não esquecer o uso do preservativo.Com a saúde precavida, vamos todos contribuir para que, neste Mundial, “Vai dar Portugal”!