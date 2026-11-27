Durante décadas, a RTP transmitiu corridas de touros. Em 2021, a Direcção de Programas decidiu interromper as transmissões, classificando-as como «conteúdo não estratégico». A decisão foi precedida de uma manobra que importa recordar com precisão. O então Secretário de Estado do Audiovisual veio declarar publicamente que o novo Contrato de Concessão «não era compatível» com a transmissão de touradas. Foi uma tentativa de impor, por via interpretativa, uma proibição que não existia na lei. Semanas depois, confrontado com a inexistência de base legal, o representante do Governo no Conselho Geral Independente veio desmentir: nada no contrato proibia expressamente as touradas, e toda a polémica se baseava num boato.

Deram o dito por não dito, porque a imposição não resultou. Mas as corridas não voltaram. E durante seis anos consecutivos — seis anos — a RTP não transmitiu uma única corrida de touros, sem nunca ter explicado porquê. Não apresentou critérios. Não respondeu às interpelações que lhe foram dirigidas. Não demonstrou que a exclusão resultava da missão de serviço público, em vez de uma preferência cultural de quem ocupava os lugares de decisão. Seis anos de silêncio, seis anos de exclusão, seis anos sem justificação. Isto não é uma opção editorial discutível. É o exercício de um poder sem prestação de contas.

O Parlamento entrou então em defesa da cultura, do pluralismo e do território nacional, obrigando a RTP ao cumprimento da missão de serviço público. E foi imediatamente acusado de interferir na programação da RTP, invocando-se o risco de ingerência política. O argumento pode enganar alguns. Mas confunde propositadamente duas coisas distintas: a ingerência política e a responsabilidade de fiscalização. A primeira é o uso da máquina do Estado para impor conteúdos. A segunda é o dever de verificar se uma empresa pública, financiada por todos os portugueses, está a cumprir a missão de serviço público que a lei lhe confere. O Parlamento não está a escolher corridas, canais ou horários. Está a exercer a sua competência de fiscalização sobre uma obrigação que a RTP tem e que deixou de cumprir durante seis anos sem explicação. Chamar a isso ingerência é admitir que a RTP manda em si própria. Mas não é assim. Existe uma missão de serviço público que tem de ser cumprida no interesse de todos os portugueses. E compete à Assembleia da República fiscalizar o seu cumprimento.

A dimensão do fenómeno desmente qualquer ideia de que se trata de uma prática residual. Em 2025, realizaram-se 147 espectáculos tauromáquicos em 63 municípios, com mais de 300 mil espectadores, segundo dados do INE e da IGAC. É uma realidade cultural que continua a mobilizar comunidades, territórios e actividades económicas. E é uma realidade que a lei portuguesa permite expressamente, como excepção ao regime geral de proibição de violência contra animais.

Esta questão ganhou uma dimensão adicional nas últimas semanas, com a consulta pública para a inscrição da corrida de toiros em Portugal no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial. O que deveria ser um processo técnico transformou-se numa batalha entre movimentos que vêem nela uma oportunidade para abolir a festa e organizações de aficionados que procuram valorizá-la e protegê-la. O que esteve em causa, no fundo, foi se prevalecem os valores da liberdade e do respeito pelos padrões culturais alheios, ou se nos entregamos à lógica proibicionista que pretende esganar o que não compreende.

A autonomia editorial é indispensável numa democracia. Protege a estação contra interferências abusivas do poder político. Mas não é um direito absoluto de quem lá é colocado circunstancialmente, nem pode transformar-se numa soberania cultural de quem, num determinado momento, dirige a programação. Uma televisão privada responde a um projecto editorial próprio, dentro dos limites da lei. Uma televisão pública tem uma responsabilidade acrescida: representar a diversidade real da sociedade que a financia. E essa sociedade não se resume às sensibilidades dominantes em determinados círculos que professam uma visão do Homem e do Mundo que não encontra respaldo na cultura dos países onde se inserem.

A própria Lei da Televisão impõe à concessionária obrigações de diversidade cultural, de consideração pelos interesses das minorias e de promoção do acesso às manifestações culturais portuguesas. Essas obrigações não são recomendações de bom gosto. Fazem parte da missão legal do serviço público. E se o Parlamento não pode determinar o que a RTP transmite, poderá então uma administração, uma direcção de programas ou um conjunto restrito de responsáveis determinar, sem qualquer mecanismo de correcção, aquilo que uma parte da população portuguesa fica privada de encontrar na televisão que financia? O risco de ingerência política até pode existir. Mas existe igualmente o risco inverso, que se verificou nos últimos seis anos: o de uma determinada visão cultural, dominante entre os responsáveis escolhidos para dirigir um serviço público, acabar por se impor à cultura de partes significativas da população, sem legitimidade democrática directa e sem suficiente escrutínio.

Por que razão haveríamos de desconfiar da vontade de uma maioria parlamentar democraticamente eleita e considerar intocável a vontade de uma minoria dirigente sem fiscalização? A independência protege a instituição contra interferências abusivas. Mas não a dispensa de responder pelo cumprimento da sua missão. E a missão de um serviço público não se cumpre com silêncio: cumpre-se com critérios públicos, transparentes e auditáveis.

É aqui que entra o papel do Parlamento. Uma democracia representativa não se limita a confiar na boa vontade dos responsáveis pelas instituições. Estabelece direitos, deveres, mecanismos de fiscalização e, quando necessário, instrumentos de correcção. A intervenção legislativa tem limites, naturalmente. Mas esses limites não podem ser invocados como argumento para deixar sem resposta uma exclusão que já dura há seis anos e que ninguém explicou.

Importa, aliás, observar o alcance da medida aprovada. O Parlamento não escolheu as corridas, os canais ou os horários. Essas decisões permanecem na esfera editorial da RTP. Estabeleceu, isso sim, que a Tauromaquia e a transmissão de corridas de toiros deverão ter presença na programação de 2027, como sempre aconteceu. É uma intervenção? Evidentemente. A questão é saber se constitui uma ingerência desproporcionada ou uma forma responsável de corrigir uma exclusão prolongada de uma manifestação cultural reconhecida pelo Estado. Considero que há razões ponderosas para defender a segunda interpretação, nomeadamente porque durante seis anos houve uma instrumentalização da RTP por uma visão cultural que se impôs sem legitimidade democrática, sem prestação de contas, sem escrutínio e contra uma parte significativa da cultura do país.

E há um aspecto que considero particularmente importante. A democracia não existe apenas para assegurar a liberdade de quem decide. Existe também para responsabilizar quem decide e para proteger os direitos e interesses legítimos daqueles que não se encontram representados nos centros de decisão. O pluralismo não consiste em assegurar a presença daquilo que é consensual, confortável ou culturalmente dominante. Antes pelo contrário: o pluralismo revela a sua verdadeira importância quando garante espaço a sensibilidades que outros contestam.

Ninguém é obrigado a gostar de Tauromaquia. Ninguém é obrigado a assistir a uma corrida de touros. Mas a televisão pública também não deve ser organizada como se uma parte da cultura portuguesa tivesse simplesmente deixado de existir.

Não quero uma RTP governamentalizada, sujeita às preferências de uma maioria parlamentar de ocasião. Mas também não quero uma RTP refém das preferências culturais de uma minoria dirigente, por mais esclarecida que esta se considere. Entre esses dois riscos há um equilíbrio a procurar. E esse equilíbrio exige independência, responsabilidade, pluralismo e escrutínio democrático. Ou, por outras palavras, exige a prossecução do serviço de missão pública.

O serviço público não é propriedade de quem o dirige. É de todos os portugueses. É precisamente por isso que a sua liberdade editorial deve ser protegida. E é também por isso que não pode ser considerada absoluta. Quem confunde a autonomia que lhe foi confiada com um mandato para decidir o que os portugueses podem ver não está a servir o Povo português.

Presidente da PróToiro – Federação Portuguesa das Associações Taurinas