Quem mais ganha com a moção de censura?

As questões éticas ficariam para outras núpcias. Montenegro defendeu-o em algumas situações; os restantes ministros do Governo AD muito pouco; as luminárias do PSD também não se atravessaram. Mas o MAI não caiu, agarrado sobretudo pelo primeiro-ministro e pela ausência de uma posição mais assertiva do Presidente da República sobre este caso que, a acontecer no momento devido, poderia ter sido fatal.

Esta “resiliência” levou André Ventura a apontar a Luís Montenegro, atirando primeiro a ideia de que o líder do executivo não fazia nada por ter “telhados de vidro” com o Caso Spinumviva, depois porque não admitia escrutínio sobre o seu Governo e, por último, a teoria da conspiração (não podia faltar) de que é Luís Neves, e já não Montenegro, quem manda nos destinos dos ministros e do Governo. Supostamente por ter sido diretor Nacional da Polícia Judiciária. O MAI não caiu.

Seja porque queria manter a polémica viva (uma vez que a cobertura dos media começou a ter menos munições), seja porque queria forçar uma posição mais comprometedora do Presidente da República, André Ventura jogou a cartada de uma moção de censura, quase de certeza condenada ao insucesso.

Mesmo que não passe, Ventura poderá sempre capitalizar uma ideia comum aos partidos extremistas e antissistema: o centro uniu-se contra o escrutínio, contra a mudança, contra as boas-práticas. No guião de Ventura, o espaço a seguir à palavra “contra” está em branco e pode lá ser escrito o que for mais apropriado à altura e ao público a que se destina. É um pequeno ganho face a todo o alarido, o minissuspense sobre se avança ou não, mas para o seu eleitorado é um ganho.

A AD reforça-se ao sobreviver a uma moção de censura, seja quem for que a apresente. E até pode dar-se o Governo ter a tentação de apresentar o chumbo da moção como uma legitimação do próprio Luís Neves, lavado de fresco pelo Parlamento, mesmo sem estarem concluídas as investigações à sua atuação. É pouco provável, mas o chumbo de uma moção especificamente sobre Luís Neves pode ser usada assim.