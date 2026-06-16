Quem dá a mão ao Governo no pacote laboral?

O Governo PSD/CDS perdeu a batalha com a rejeição crescente do pacote laboral pelos trabalhadores.Mesmo que o discurso dos governantes seja outro, o Governo sabe a real dimensão das duas greves gerais e outras ações de luta dos trabalhadores contra o pacote laboral. Sabe da sua dimensão massiva e sabe que ela é uma marca indisfarçável da derrota política sofrida por PSD e CDS e do isolamento político e social a que, progressivamente, se vão condenando com as políticas que praticam.Não querendo abandonar essas políticas nem os grandes interesses económicos que serve, o Governo procura prolongar a sua própria sobrevivência. Aqui chegados, resta a PSD e CDS encontrar quem os ajude a manter vivo o já moribundo pacote laboral.Perante a possibilidade de o pacote laboral ser chumbado se for levado a votos, o Governo admite a manobra de pedir uma baixa à discussão sem votação. Levando-o a votos ou recorrendo àquela manobra para evitar essa primeira votação de morte na generalidade, mantendo-o em discussão, o Governo continua a precisar de quem lhe dê a mão. Isso transforma a votação na generalidade e a votação desse requerimento em votações idênticas porque ambas se assumem como uma tomada de posição de cada partido e deputado sobre o fim do pacote laboral ou o prolongamento da sua vida. É essa votação que clarifica, afinal, quem está a favor e quem está contra o pacote laboral de PSD e CDS.Desde o início que se sabe que a Iniciativa Liberal apoia o pacote laboral de PSD e CDS. Tudo o que cheire a mais precariedade, mais desregulação, mais exploração de quem trabalha tem o apoio da IL.À esquerda do PS também já é conhecida a intenção de voto contra.A pressão está, por isso, colocada sobre Chega e PS. À hora a que se publicam estas linhas mantém-se a dúvida sobre quem vai dar a mão ao governo para salvar o pacote laboral.Das reuniões agendadas entre Governo e Chega até às declarações de meias-tintas de dirigentes do PS sobre o teor do pacote laboral, tudo parece possível para estes partidos.Negociar a retirada de questões menores ou secundárias no conjunto do pacote laboral ou discutir questões laterais às leis do trabalho parece ser tática comum. Sem as duas greves gerais nem as manifestações contra o pacote laboral, certamente aqueles dois partidos estariam a disputar o lugar de quem apoiaria mais a proposta do Governo. Depois daquelas massivas mobilizações dos trabalhadores, ambos estão mais encolhidos mas não recusam aquele papel.A hora é de derrotar a política do Governo que sacrifica os direitos de quem trabalha e não dar espaço a quem anda à procura de pretextos para a salvar.