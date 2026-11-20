A 24 de abril de 2021 Carlos Moedas declarou ao jornal Público: “A responsabilidade máxima é sempre do presidente da Câmara.” Ele exigiu a demissão de Fernando Medina, então presidente do município lisboeta, pela entrega de dados de manifestantes à embaixada russa. Para o então candidato do PSD à Câmara, até “erros técnicos” como aquele deveriam ter “consequências políticas”.

Em 3 de setembro de 2025 o Elevador da Glória, que pertence à empresa municipal Carris, descarrilou e causou 16 mortos e mais de 20 feridos.

Carlos Moedas era presidente da Câmara. Após a tragédia afirmou rapidamente que só se demitiria se se provasse que uma decisão sua prejudicara a manutenção do elevador. Alegou que a Câmara não geria a Carris e que seria “uma cobardia” demitir-se. Também recusou a saída do vereador dos Transportes e dos administradores da empresa municipal, que se ofereceram ao sacrifício político no lugar dele.

A 20 de outubro de 2025 um relatório preliminar do GPIAAF identificou vários problemas no elevador: um cabo não-certificado, falhas na compra e na fiscalização dos equipamentos, e registos de manutenção que não correspondiam a trabalhos realmente executados – eram, em suma, aldrabices. Moedas voltou a dizer que as causas do acidente eram “técnicas e não políticas”, mas, desta vez, aceitou a imolação da administração da Carris.

Antes, a 3 de outubro de 2025, um Moedas que se apresentava de semblante carregado e compungido garantiu: “Contactei todas as famílias das pessoas que infelizmente já cá não estão.”

A 2 de setembro de 2026 familiares e vítimas deste acidente escreveram uma carta aberta a queixarem-se, precisamente, da falta de apoio do presidente da Câmara ou de contacto direto com a autarquia. Alguns receberam apenas o convite para inaugurar um memorial. Moedas ainda disse que, por razões legais, não podia contactar diretamente aquelas pessoas, mas isso só confirmou a falsidade da primeira declaração.

Também em outubro de 2025, a Câmara aprovou uma bolsa de estudo para os filhos do guarda-freio André Marques, morto no acidente. Porém, a 4 de março de 2026, ficou a saber-se que a bolsa não estava a ser paga – no dia seguinte foi rapidamente aprovada na Carris.

E já nem falo do noticiado atraso no pagamento de indemnizações pelas seguradoras e da falta de pressão pública da Câmara sobre elas...

Agora apareceram quatro relatórios do CATIM sobre os elevadores da Glória, do Lavra, da Bica e de Santa Justa, concluídos em outubro e novembro de 2025, que apontavam problemas nos cabos e nas estruturas, e recuperavam alertas sobre o Elevador do Lavra que já tinham sido dados à Carris em 2023, antes de morrerem 16 pessoas.

Os vereadores da oposição na Câmara tinham pedido para ler esses relatórios, mas, em maio e junho de 2026, o vice-presidente Gonçalo Reis e responsáveis da Carris responderam que não estavam concluídos. Mentira: foram entregues esta quarta-feira, depois de uma investigação da TVI/CNN ter revelado que existem há um ano.

Sobre isto, Moedas disse: “Não tinha conhecimento destes relatórios, nem tenho de ter.” Mas acrescentou que foi ele quem os pediu e até alegou ter tomado “a decisão certa” ao mandar parar os ascensores após o acidente.

Depois de tudo o que se passou neste caso, quem pode confiar em Carlos Moedas?