Quando uma criança pede um exército, peço ajuda aos B.A.C.A.

Ao longo da minha vida profissional, tenho ouvido crianças dizerem muitas coisas difíceis. Algumas delas ficam connosco para sempre. Há alguns anos, uma menina de 8 anos, vítima de violência, fez-me um pedido que nunca esqueci: queria um exército muito forte que a ajudasse.

Naquele momento, o que ela procurava não era vingança, nem fazer desaparecer o passado. Procurava segurança. Queria sentir que não estava sozinha perante aquilo que a assustava. Queria acreditar que havia adultos capazes de a proteger.

Foi então que pensei nos B.A.C.A., os Bikers Against Child Abuse. Trata-se de uma organização internacional constituída por motociclistas voluntários que têm uma missão simples e poderosa: ajudar crianças vítimas de abuso a recuperarem um sentimento de segurança, força e controlo sobre as suas vidas.

Pedi a sua ajuda para esta criança e o impacto foi extraordinário.

A menina conheceu os motociclistas, foi acolhida por eles, recebeu um colete, um novo nome dentro da organização e dois padrinhos. E passou a saber que todos aqueles adultos estavam disponíveis para a apoiar sempre que sentisse medo. Para muitas pessoas, isto pode parecer apenas um gesto simbólico. Para uma criança que viveu experiências traumáticas, o simbolismo pode transformar-se numa poderosa ferramenta de recuperação.

O trauma retira às crianças a sensação de controlo e segurança. Faz com que o mundo pareça imprevisível e ameaçador. Por isso, a recuperação não depende apenas de processos judiciais, acompanhamento psicológico ou medidas de proteção, embora tudo isso seja fundamental. Depende também de devolver à criança a convicção de que existem pessoas do seu lado.

Os B.A.C.A. fazem precisamente isso. Não substituem a família, nem os profissionais, nem a Justiça. Acrescentam algo que por vezes é difícil de descrever: uma presença protetora, consistente e até, em muitos momentos, invisível. Mas as crianças sabem que eles estão lá, ajudando-as a passar da condição de vítimas para uma posição de maior confiança e empoderamento.

Aquela menina que me pediu um exército encontrou-o. Não um exército de soldados, mas um exército de homens e mulheres que escolheram colocar o seu tempo, a sua energia e a sua humanidade ao serviço das crianças.

Vivemos numa sociedade onde muitas vezes nos concentramos nos problemas. Os B.A.C.A. lembram-nos da importância das respostas. Mostram-nos que a proteção das crianças é uma responsabilidade coletiva e que cada pessoa pode fazer a diferença na vida de alguém.

“Porque nenhuma criança merece viver com medo”, é o seu lema. E porque, às vezes, um exército pode chegar sobre duas rodas.

O meu profundo agradecimento aos B.A.C.A.

Para saber mais sobre os BACA consulte aqui.