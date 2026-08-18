Quando sonhas, sonha em grande

Quando o célebre maestro alemão Christoph Poppen descobriu a vila medieval de Marvão, no topo de uma colina do Alentejo, em 2010, durante um passeio de bicicleta, ninguém poderia imaginar que um dia transformaria o local num dos espaços mais distintos da Europa para a realização de um festival de música clássica.
Em julho, o festival atraiu mais de 10.000 pessoas no seu 12.º aniversário.
Quando não há música, o silêncio toma conta de Marvão. Foi precisamente isso que inspirou Poppen e a sua mulher, a soprano Juliane Banse, a acrescentar música a esse silêncio, depois de passarem algum tempo na sua segunda casa, na vila de apenas cerca de 100 habitantes durante todo o ano.
Para Poppen, o espaço não era um problema na minúscula vila. Os músicos, na sua maioria internacionais, atuam num antigo anfiteatro romano, em igrejas e até no reservatório subterrâneo de água.
Um dos pontos altos dos concertos noturnos acontece nas ruínas romanas do século I de Ammaia, sob as estrelas resplandecentes.
O Presidente António José Seguro seguiu a tradição do seu antecessor Marcelo Rebelo de Sousa e assistiu ao concerto de Ammaia, que apresentou em estreia o impressionante concerto da jovem compositora chinesa Alice Yeung para harmónica cromática, piano jazz e orquestra. Entre os que afluíram ao evento estavam também embaixadores estrangeiros em Lisboa.
O festival é um sonho tornado realidade para o casal.
Agora, o casal tem outro sonho, e um sonho muito maior.
Poppen diz que a razão pela qual o festival é realizado todos os anos no final de julho é porque estão condicionados pelo clima, para evitar a chuva. “Queremos tocar durante todo o ano e atrair públicos ainda maiores.”
Está a ponderar um projeto para construir um auditório que possa acolher concertos e conferências ao longo de todo o ano, criando também um espaço para as artes visuais.
O sonho é partilhado pelo premiado e conceituado arquiteto Manuel Aires Mateus.
“Já fiz alguns esboços”, disse-me Mateus entusiasmado. “Será construído com as mesmas pedras das muralhas da cidade e será concebido como um projeto intemporal, tirando partido da fantástica vista sobre a paisagem.”
O seu plano é construir um auditório com 550 lugares, com as dimensões adequadas para criar uma acústica perfeita, e incluir também um percurso pedonal pela natureza, com um museu integrado para acolher exposições temporárias. A Gulbenkian já demonstrou interesse em fazer parte do museu e juntar-se aos concertos com a sua sinfonia.
A autarquia já disponibilizou o terreno para o projeto, suficientemente grande para acolher um edifício de 2000 metros quadrados.
Fica no sopé da vila, junto à Igreja da Nossa Senhora da Estrela, que remonta a 1488. “É uma área fantástica”, diz Poppen.
O custo estimado do projeto é de 50 milhões de euros.
Quando pensamos nisso, não é assim tanto dinheiro para um projeto que poderia transformar a paisagem cultural da região.
“O valor do projeto já está lá com o festival. Já é um sucesso comprovado”, afirmou Mateus.
“Podemos fazer por Marvão aquilo que o Museu Guggenheim fez por Bilbau e colocá-lo no mapa, combinando artes visuais e música”, disse Poppen.
Poppen está a tentar todas as vias: investimento privado, financiamento público e fundos europeus.
Se o financiamento for conseguido, a construção demoraria quatro anos.
Quem sabe, até lá, quando Portugal estiver a acolher o Campeonato do Mundo de 2030, um majestoso centro de artes, a uma curta distância de carro da fronteira espanhola, possa colocar mais uma coroa neste país..
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