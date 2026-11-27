O aparecimento de figuras como Elon Musk, Peter Thiel, Jensen Huang e Mark Zuckerberg, entre outros, no centro das decisões estratégicas norte-americanas não é mero acaso nem o resultado isolado de trajetórias excecionais. É o reflexo de uma transformação estrutural: as capacidades que hoje definem o poder económico, militar e cognitivo – semicondutores avançados, computação em nuvem, inteligência artificial, sistemas autónomos, dados em larga escala, redes de satélites e plataformas de distribuição de informação e propaganda – estão concentradas em empresas privadas americanas. Esta concentração resulta tanto da intensidade de capital e dos efeitos de rede destas tecnologias bem como de um atraso relativo da administração pública e de sectores económicos mais tradicionais, que têm sido lentos na adaptação a ritmos de inovação mais acelerados.

Na área tecnológica é indispensável distinguir dois planos que o debate público por vezes confunde.

No primeiro, o da dependência estatal, empresas como a Nvidia, a SpaceX e a Palantir tornaram-se fornecedoras quase incontornáveis de capacidades que o Estado considera prioritárias para o exercício da soberania. A Nvidia define a arquitetura de chips que alimenta a IA contemporânea, incluindo aplicações militares e infraestruturas críticas. A SpaceX redefiniu o acesso ocidental ao espaço e à comunicação por satélite. Na Ucrânia, por exemplo, o acesso aos satélites SpaceX é vital para a defesa contra a agressão russa. A Palantir está integrada em sistemas de defesa, inteligência e segurança interna. O Estado-cliente acelerou o crescimento destas empresas através de contratos, licenças e encomendas; estas, por sua vez, exercem funções que o Estado já não consegue assegurar com a mesma rapidez ou eficiência se se limitar aos meios puramente oficiais. É uma relação com dois sentidos, esta entre o Estado e as gigantes tecnológicas, não uma captura unilateral.

No segundo plano, o que diz respeito à esfera da cidadania, a Meta e outras grandes plataformas detêm infraestruturas de dados e de distribuição de informação com capacidade real para moldar as opiniões e as preferências dos cidadãos. Este poder é significativo. Funciona, em parte, como um canal de expressão para vozes que se sentem marginalizadas.

Ambos os planos exigem atenção e salvaguardas – regulação eficaz, auditoria, escrutínio parlamentar e maior transparência algorítmica e contratual. Estamos longe de um equilíbrio ótimo. Quando uma empresa se torna demasiado estratégica, a fronteira entre infraestrutura técnica e influência política torna-se mais porosa. Dirigentes empresariais passam a ter uma voz privilegiada na definição das regras que os afetam, nas prioridades de política externa e nas capacidades das autoridades públicas. Isso não os transforma automaticamente em “decisores políticos de facto”, mas altera profundamente as relações de poder.

O episódio recente de Jensen Huang ilustra esta lógica. Após revelações de relações extraconjugais, incluindo com uma empresária sobre a qual recaíram suspeitas de ligações aos serviços secretos chineses, Huang demitiu-se. Dias depois, Trump interveio de forma explícita junto do conselho de administração da Nvidia e invocou argumentos de interesse nacional: a indispensabilidade de Huang para a liderança americana em IA, a estabilidade de uma empresa de valor sistémico e a posição relativa face à China. O governo garantiu a ausência de riscos para a segurança nacional, uma afirmação que levanta imensas dúvidas, e a empresa reverteu a decisão. O caso foi público, gerou debate, uma reação intempestiva dos mercados e um enorme escrutínio mediático e político. Mostrou, acima de tudo, a evidência de uma codependência entre o poder público e o privado e a capacidade do Estado de pressionar. Chamo a essa novidade “a geometria híbrida do poder”.

Isto coloca questões sérias à democracia tal como a concebemos. A legitimidade democrática não se esgota na eficiência económica. Assenta na separação de poderes, na possibilidade de substituição de governantes, na limitação dos mandatos e na capacidade de corrigir trajetórias sem violência. Mecanismos que por vezes são descritos como “lentidão burocrática” servem frequentemente para impedir concentrações irreversíveis de poder. Quando uma empresa se torna demasiado estratégica para ser regulada, auditada ou escrutinada com normalidade, a fronteira entre a capacidade técnica e a influência política tende a desaparecer.

Os Estados democráticos precisam destas empresas; a questão central é quem as regula e com que instrumentos. A resposta não pode ser “ninguém”, nem pode reduzir-se apenas às preferências de Silicon Valley. Estamos perante uma codependência arriscada: o Estado ainda mantém alguma autoridade, mas parece haver perdido peso e vontade quando se trata de disciplinar estas empresas. Recorre, então, a negociações mais ou menos opacas e à margem das instituições legislativas relevantes.

A competição com a China agrava a tensão. Pequim construiu capacidade industrial, computacional e militar sob comando de um partido único, sem escrutínio democrático equivalente. Os responsáveis ocidentais têm razão ao afirmar que, sem Nvidia, SpaceX, Palantir e as grandes plataformas de dados, a posição estratégica do Ocidente ficaria em risco. Todavia, concentrar mais recursos e autoridade nestas empresas pode levar a replicar, na prática, elementos da lógica chinesa: opacidade e fusão entre as elites tecnológicas e o poder estatal. O paradoxo existe: para competir com Pequim, os EUA e os seus aliados correm o risco de se aproximar, em certos aspetos, de padrões de governação menos transparentes. Huang, Trump e líderes de Silicon Valley mostram que o poder efetivo se desloca em parte para fora do circuito eleitoral puro. A rivalidade EUA-China continuará a ser o eixo geopolítico central. O Ocidente não pode perder esta corrida. Mas só a vencerá de forma duradoura se mobilizar a sua capacidade tecnológica sem abdicar do escrutínio democrático.