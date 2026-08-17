Opinião DN

Quando o calor destrói a economia

Sofia Santos
Sofia Santos

PhD, CEO da Systemic

Publicado a

Hoje o calor tornou-se um risco económico com impacto direto na produtividade, nos custos das empresas e na inflação. Numa Europa cada vez mais exposta a ondas de calor prolongadas, a questão já não é saber se as alterações climáticas afetam o PIB, mas sim quanto custam, quem paga a fatura e, acima de tudo, o que podemos fazer para ficarmos mais resiliente a estes impactos no presente e no futuro.

De acordo com a Triodos Bank, no artigo Hot Summer Economics, o verão extremo de 2026 poderá reduzir o PIB da União Europeia em cerca de 1%, um impacto suficiente para praticamente anular o crescimento económico esperado para o ano. Tal deve-se à redução da produção agrícola e aumento dos preços dos alimentos; à pressão sobre os sistemas energéticos e subida dos preços da eletricidade; perturbações nos transportes e cadeias logísticas e diminuição da produtividade laboral.

À medida que as temperaturas sobem, os trabalhadores tornam-se menos produtivos. O calor afeta o sono, a concentração, a capacidade cognitiva e a tomada de decisão. Certos trabalhos não podem ser feitos na rua às horas de maior calor. Segundo o estudo Too Hot to Grow da Allianz, existe um ponto crítico próximo dos 30 graus centígrados, a partir do qual as perdas de produtividade aumentam significativamente.

No Reino Unido, segundo o Grantham Research Institute da London School of Economics, a onda de calor de junho de 2026 provocou a perda de 24 milhões de horas de trabalho e um impacto económico superior a 1,15 mil milhões de libras. Cerca de 1,25 milhões de trabalhadores não trabalharam durante esse período devido às temperaturas extremas. O estudo concluiu também que 87% dos trabalhadores reportaram impactos negativos relacionados com o calor, incluindo perturbações do sono, fadiga e diminuição do desempenho laboral.

Os impactos acumulados são ainda mais expressivos. Segundo a Verdant Thinking, as sucessivas ondas de calor registadas entre maio e julho de 2026 já terão custado pelo menos 4,4 mil milhões de libras à economia britânica. Mais preocupante ainda, caso a intensidade destes fenómenos continue a aumentar, os prejuízos anuais poderão atingir cerca de 25,6 mil milhões de libras até 2030.

Menor produtividade significa menor criação de riqueza, aumento da inflação, redução do poder de compra das famílias e agravamento das desigualdades sociais.

O impacto na saúde, na mortalidade, nos incêndios florestais, nos recursos hídricos e na biodiversidade continua subavaliado pelas métricas económicas tradicionais. Como refere a Triodos, aquilo que hoje observamos não deve ser encarado como uma anomalia passageira, mas como um sinal do que poderá tornar-se cada vez mais frequente num planeta em aquecimento.

Perante este cenário, a adaptação climática deixa de ser apenas uma política ambiental. Investir em cidades mais verdes, edifícios mais preparados para o calor, eficiência energética, soluções baseadas na natureza e proteção dos trabalhadores é também uma política económica. É uma forma de proteger a produtividade, a competitividade e o rendimento das famílias.

Durante décadas discutimos o custo da ação climática. Hoje torna-se cada vez mais evidente que o verdadeiro custo está na inação. O calor extremo já não é apenas uma variável meteorológica. É uma variável económica que impacta a produtividade e o crescimento das economias. É pena que, em Portugal, ainda existam pessoas que afirmam que este tema não é relevante nem para a economia, nem para as finanças deste país.

Opinião
Sofia Santos
Ondas de calor extremo
Baixa produtividade
Infinito
Redução do PIB
Subida dos preços da energia
Perturbação nos transportes
Perturbações das cadeias logísticas
Diário de Notícias
www.dn.pt