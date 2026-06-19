Quando a Nação se une

Há poucas coisas capazes de unir os portugueses como a Seleção Nacional. Num país tantas vezes marcado por dificuldades, preocupações e divisões políticas, o Campeonato do Mundo representa algo raro: um momento de união coletiva. Durante algumas semanas, Portugal deixa de ser apenas um território para se transformar num sentimento partilhado por milhões de pessoas, dentro e fora das nossas fronteiras.O futebol tem esta capacidade única de aproximar gerações, ligar comunidades e reforçar o sentimento de pertença. Une quem vive no continente e nas ilhas, mas também os milhões de portugueses espalhados pelo mundo que continuam a levar consigo a língua, a cultura e o orgulho de serem portugueses.Ao longo dos anos, as nossas Comunidades demonstraram precisamente isso. Em cada Mundial ou Europeu, vemos ruas, praças e estádios pintados de verde e vermelho, numa demonstração clara de que a ligação a Portugal não conhece fronteiras.Por isso, um Campeonato do Mundo é muito mais do que futebol. É identidade, orgulho e a celebração de um povo que nunca renuncia às suas raízes.Portugal continua a enfrentar desafios importantes. Muitas famílias sentem dificuldades perante o aumento do custo de vida, os jovens encontram obstáculos no acesso à habitação e os serviços públicos permanecem sob forte pressão. São problemas reais que exigem respostas sérias e uma visão capaz de colocar os portugueses em primeiro lugar.Mas existem momentos que nos recordam aquilo que temos em comum. Durante noventa minutos, desaparecem as diferenças partidárias, as preocupações do quotidiano e as divisões que tantas vezes dominam o debate público. O que importa é Portugal.Há quem desvalorize esta dimensão emocional do desporto. Mas seria um erro fazê-lo. As nações também se constroem através dos símbolos, das memórias e dos momentos que reforçam o sentimento de pertença. Quando milhões de portugueses cantam o hino nacional, quando famílias inteiras se reúnem para apoiar a Seleção ou quando uma vitória é celebrada de forma coletiva, percebemos que existe algo mais forte do que aquilo que nos separa.O Mundial de 2026 representa mais uma oportunidade para mostrar ao mundo a qualidade dos nossos jogadores, a capacidade competitiva de Portugal e a força de um país pequeno em dimensão geográfica, mas enorme na ambição, no talento e na determinação.Independentemente dos resultados, importa nunca esquecer aquilo que verdadeiramente representa a Seleção Nacional: trabalho, dedicação, mérito, superação e orgulho na nossa identidade.Talvez seja precisamente por isso que um Campeonato do Mundo mobiliza tanto um país. Porque, durante alguns dias, voltamos a lembrar-nos daquilo que somos quando estamos unidos. Voltamos a acreditar e a sentir que fazemos parte de algo maior do que nós próprios.Que a Seleção Nacional faça um grande Mundial e honre a camisola que veste. Mas que nos recorde também uma verdade simples: quando os portugueses acreditam, trabalham e caminham na mesma direção, são capazes de alcançar feitos extraordinários.Dentro e fora do campo. Porque, no final, não se trata apenas de futebol. Trata-se de Portugal. E não há força maior do que uma Nação unida em torno da sua bandeira.