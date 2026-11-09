Quando a bolsa antecipa a política

As bolsas tendem a antecipar o futuro e, se nem sempre acertam, procuram incorporam hoje os riscos de amanhã. Foi isso que poderá ter acontecido nos Estados Unidos depois das eleições intercalares, que deram aos democratas o controlo das duas câmaras do Congresso.

Na quarta-feira, o Nasdaq subiu 1,4%, num alívio pelo fim da incerteza eleitoral. Na quinta-feira,caiu 5,52%, a maior queda diária desde abril de 2025, e entrou em correção técnica. Se as dúvidas sobre a rentabilidade dos investimentos em Inteligência Artificial já preocupavam os investidores, estes parecem atribuir um preço ao risco de o Congresso passar a fiscalizar mais de perto o desenvolvimento da IA. Não explica toda a queda, mas poderá ajudar a compreender a dimensão da reação.

Escrevi recentemente nestas páginas que a pergunta essencial sobre a Inteligência Artificial é saber quem decide as suas regras, porque nenhuma empresa tem legitimidade para decidir sozinha que riscos a sociedade deve aceitar. A reação de Wall Street sugere que essa pergunta deixou de ser apenas teórica.

Durante anos, a inovação avançou mais depressa do que a capacidade das instituições para a acompanhar. As empresas tecnológicas ganharam uma influência económica, social e política que ultrapassa os mercados onde começaram. As suas decisões produzem consequências coletivas que não podem depender apenas de interesses comerciais.

Isto não significa desconfiar da tecnologia, que tem permitido avanços extraordinários. Mas também a banca, a energia ou a medicina são essenciais e, por isso, estão sujeitos a regras e fiscalização. A regulação financeira depois de 2008 não destruiu os bancos. Procurou reduzir riscos e recuperar a confiança no sistema. A IA e as redes sociais não deveriam constituir exceções.

O novo Congresso não terá uma tarefa simples. A competição com a China pesará, Donald Trump mantém o poder de veto e os democratas não dispõem de votos suficientes para o ultrapassar sozinhos. Poderá haver mais audições, inquéritos e exigências de transparência do que legislação.

Mas a fiscalização pode mudar comportamentos. E regras mal desenhadas podem travar a inovação e proteger as empresas dominantes.

A Europa começou a construir a sua resposta com o Regulamento da IA e as regras para os serviços e mercados digitais. Um Congresso mais atento poderá, a prazo, reduzir a distância entre as duas margens do Atlântico. Uma tecnologia sem fronteiras dificilmente será bem governada com regras contraditórias e a coordenação entre dois dos maiores mercados do mundo poderá criar padrões de alcance global.

Resta uma contradição aparente. Se a regulação pode reforçar a sustentabilidade da inovação, por que a receiam os mercados? Porque os investidores tendem a valorizar mais os efeitos imediatos sobre os lucros do que os benefícios coletivos de longo prazo. O que hoje penaliza as cotações pode amanhã reforçar a confiança pública e a legitimidade da inovação. A questão é saber se as instituições democráticas conseguirão acompanhar esta transformação ou se continuarão a chegar depois das consequências.