PS: romper com o passado, sem ser arrastado por ele

As investigações que hoje envolvem um assessor e outras pessoas ligadas ao PS não são apenas episódios isolados de um processo judicial em curso. São o preço a pagar pelo facto de o PS ter sido o partido de poder por excelência nas últimas décadas. O partido mais “profissional” de todos, com aparatchiks capazes de ocupar posições nas mais diversas estruturas do Estado, das autarquias, das empresas e da sociedade civil. Quando um partido governa durante 21 dos últimos 30 anos, acumula influência, redes, dependências e zonas cinzentas que, mais tarde ou mais cedo, acabam por vir à superfície. É isso que está, mais uma vez, a acontecer.O facto é que o PS tem muitos telhados de vidro e mais esqueletos no armário do que gostaria de admitir, o que limita a sua margem de manobra quando a luta política se trava no campo do combate à corrupção. Não se trata de culpar a atual liderança por erros do passado, mas de reconhecer que essa herança pesa – e muito. Cada nova investigação reabre feridas, alimenta suspeitas e fragiliza a credibilidade de um partido que tenta, sob a liderança de José Luís Carneiro, reconstruir a sua relação com o país. O impacto só não é maior porque o atual líder nunca viu o seu nome ligado a um caso judicial.. O problema é que a recuperação política exige estabilidade, clareza e autoridade moral. E é precisamente isso que fica comprometido quando o partido se vê constantemente arrastado para o centro de processos judiciais que, mesmo antes de irem a tribunal, já provocam danos reputacionais. José Luís Carneiro tem procurado recentrar o PS, devolver-lhe sentido estratégico e reconectar o partido com o eleitorado fora dos grandes centros. Mas esse esforço colide com uma realidade incontornável: no exato momento em que as sondagens confirmam a recuperação do PS, com uma liderança clara face à AD e ao Chega, o Ministério Público e a PJ batem à porta do partido. A questão, portanto, não é apenas se o PS conseguirá defender-se juridicamente. É se a liderança atual terá força para romper com esse legado sem ser arrastada por ele.Quem tem medo de Fernanda Câncio?Neste contexto, o ex-líder da IL e atual deputado, Rui Rocha, aconselhou o PS a libertar-se da “síndrome Fernanda Câncio”, numa alusão à relação pessoal da jornalista do DN com o antigo primeiro-ministro José Sócrates, que está a ser julgado por corrupção e branqueamento de capitais.Fernanda Câncio não precisa de que a defenda. Mas também não precisa de ser chamada à baila nesta questão. Em primeiro lugar, porque não foi, certamente, a única pessoa próxima de Sócrates que mais tarde admitiu ter sido enganada. Em segundo, porque muitos outros houve – na política, nos negócios e na comunicação social – que apoiaram Sócrates e o seu projeto de Governo, ou que desempenharam cargos em empresas que beneficiaram das suas políticas, que hoje o renegam, mas sem nunca terem admitido qualquer erro de avaliação. Alguns estão hoje na IL.Que Câncio – que para uma certa direita representa o arquétipo da feminista “difícil“ e “reivindicativa” – não sirva para expiar uma síndrome que, a existir, vai muito além do PS propriamente dito.Em terceiro lugar, Fernanda Câncio continua a ser uma jornalista empenhada e tem escrito no DN sobre as denúncias de alegado assédio sexual e de outros comportamentos impróprios no seio da IL. A direção do partido foi contactada no âmbito desses trabalhos, pelo que tem conhecimento do facto. Esperemos, pois, que a referência à jornalista no debate no Parlamento tenha sido apenas uma coincidência.