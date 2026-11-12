Prognósticos no fim do jogo

A montanha pariu o rato. Este foi o sentimento de muitos portugueses esta quarta-feira, ao final do dia, quando ficou claro que a tempestade Charles não provocaria a destruição que algumas previsões contemplavam.

Face a esta posição, vale a pena perguntar por que razão o presidente da CCP não tomou semelhante posição na terça-feira, quando ainda existiam receios generalizados de que a tempestade pudesse assumir proporções muito graves. Por compreensível que possa ser, a crítica da confederação tornou-se assim o exemplo clássico de um prognóstico feito apenas no final do jogo.

E não tenhamos ilusões: se a tempestade tivesse entrado pela Grande Lisboa adentro, como fez a Kristin no distrito de Leiria, no início do ano, muito provavelmente as queixas dos empresários seriam outras. O Governo seria acusado de incúria e ouviríamos as habituais críticas à falta de preparação das autoridades. Nestas coisas, talvez seja preferível errar por excesso de zelo do que pela ausência dele.

Terá sido esse o caso da resposta das autoridades à tempestade Charles. A menos que venha a demonstrar-se que a informação de que dispunham não apontava para a possibilidade real de uma catástrofe grave. Mas, até agora, nada indica que assim tenha sido.

As críticas ao alegado excesso de prevenção revelam, de resto, como continua pouco enraizada em Portugal uma verdadeira cultura de segurança. Como notou Jorge Silva Carvalho, especialista em segurança e colunista do DN, em países como os Estados Unidos e o Japão, muito mais habituados a fenómenos climáticos extremos e a outras catástrofes naturais, as autoridades chegam a ordenar a evacuação de cidades inteiras para prevenir a perda de vidas humanas. Nesses países, com certeza menos evoluídos, as populações encaram essas restrições como um custo aceitável perante o risco existente. Como se fossem um prémio de seguro.

Quando pagamos um seguro, não o fazemos na esperança de vir a utilizá-lo. Pelo contrário: esperamos nunca precisar dele. Aceitamos esse custo porque os prejuízos potenciais de um sinistro podem ser incomparavelmente superiores.