Celebra-se a nível mundial, no dia 19 de novembro, o Dia Internacional dos Professores de Francês, promovido por instâncias internacionais, como a Organização Internacional da Francofonia ou o Governo Francês.

Num mundo em que a profissão docente é cada vez menos valorizada e, por conseguinte, pouco atrativa, e em que a língua francesa perdeu algum do brilho que teve outrora, esta comemoração soa vagamente a um ato de resistência.

Se, apesar de tudo, o Francês se porta bem em Portugal, com 74% dos alunos a escolherem-no como segunda língua estrangeira no 3.º Ciclo, a parte mais sombria fica do lado dos professores. Segundo os últimos dados da DGEEC (MECI) de setembro de 2026, entre todos os docentes, são os de Francês que apresentam a maior taxa de envelhecimento: 73,5% dos profissionais deste grupo de recrutamento têm mais de 50 anos.

Em contraste com o elevado número de saídas para a reforma que se adivinha para os próximos tempos, o número de candidatos à docência da língua de Voltaire é irrisório para assegurar o preenchimento das vagas a serem entretanto libertadas. Em 2025-2026, sempre na base das estatísticas da DGEEC, eram 48 estudantes inscritos no 1.º e no 2.º ano dos mestrados que formam professores de Francês em Portugal.

Ainda de acordo com um estudo da NOVA SBE realizado no ano passado a pedido do MECI, será necessário recrutar 500 professores de Francês até 2034 para manter a oferta atual. Com poucos ou sem professores, está claramente em risco a continuidade da aprendizagem da língua francesa nas escolas portuguesas.

Ora, esta aprendizagem é uma aposta acertada na educação das novas gerações. A França, para não falar dos outros países francófonos, é o segundo investidor estrangeiro em Portugal e o primeiro empregador, com uma estimativa de 132.000 pessoas contratadas em diversos setores económicos. Além disso, são em número considerável as empresas nacionais que precisam de colaboradores fluentes em francês, nomeadamente na área do turismo, hotelaria e restauração.

Posto isto, convém acrescentar que a aprendizagem de uma língua não se pode limitar a uma visão meramente instrumentalista. Aprender línguas estrangeiras, quaisquer que sejam essas línguas, representa, além da dimensão puramente linguística, abrir-se ao mundo, conhecer outras culturas e novas vivências e, assim, conhecer-se a si próprio. Resumindo, é aprender a tolerância e o respeito pela diferença, valores tão relevantes atualmente num mundo cada vez mais polarizado.

Neste contexto, a bem da educação das futuras gerações e pela valorização da pluralidade linguística e cultural, urge uma política educativa que promova o ensino/aprendizagem das línguas e que aposte claramente na formação dos futuros docentes.

Na espera de dias melhores, que o dia 19 de novembro seja um dia de festa e de celebração para todos aqueles que, afinal de contas, podem trazer muito mais do que regras de gramática aos nossos filhos.