Privatizar, vender, segregar, precarizar

As políticas que o Governo da AD tem desenvolvido em especial no último ano, incluindo as medidas anunciadas recentemente no Congresso do PSD, podem resumir-se assim: privatizar serviços públicos; vender património público; segregar os pobres e os imigrantes; precarizar os trabalhadores.Senão vejamos.Na saúde, privatização do SNS já está em curso, com as Unidades de Saúde Familiar modelo C, o maior recurso a convenções e contratação externa de cuidados, a partilha de dados pessoais com entidades privadas e a prometida revisão da lei de bases da saúde. O sistema público de segurança social não está a salvo face à abertura aos fundos de capitalização. E esta semana ficámos a saber que o Governo pretende concessionar a linha de Cascais a privados. Note-se que a linha de Cascais é umas das mais rentáveis da CP e receberá trinta e quatro unidades novas, já encomendadas, e obras de modernização suportadas pelo Estado. O Governo vai, assim, privatizar o que dá lucro sem garantias nenhumas de melhoria do serviço. Basta perguntar aos utentes da linha ferroviária da Ponte 25 de Abril.A venda de património imobiliário público com aptidão habitacional na cidade de Lisboa é uma opção desastrosa. Através da Resolução do Conselho de Ministros \u0007n.º 159/2025, de 23 de outubro, o Governo decidiu vender em hasta pública 16 imóveis, dez dos quais em Lisboa. Posteriormente, retirou da lista um deles, mas manteve todos os outros e já vendeu dois, que poderiam proporcionar, em conjunto e com poucas obras e pouca despesa, habitação para mais de quarenta famílias no centro de Lisboa. A venda, abaixo do valor de mercado, representa uma oportunidade perdida para criar mais habitação pública em Lisboa e, pelo contrário, estes imóveis engrossarão a lista dos bens destinados à hotelaria ou a habitação de luxo, contribuindo para aumentar ainda mais os preços da habitação na cidade. Tudo perante o silêncio do presidente da Câmara Municipal de Lisboa.A política do Governo é de segregação. À hora a que escrevo este artigo ainda não é claro o que vai acontecer na votação da proposta de lei da Prestação Social Única na Assembleia da República, mas se o acordo com o Partido Socialista for cumprido, terá sido este a evitar um conjunto de opções iníquas e estigmatizantes assentes numa visão preconceituosa da pobreza. A “subsídio-dependência” e a culpabilização dos imigrantes são traços distintivos da retórica governamental. Os “unicórnios” que recebem dezenas de milhões de euros em apoios declaram falência, mas são os beneficiários do RSI (cujo valor médio é 160 por mês) que são colocados sob permanente suspeita. Em Lisboa, a Câmara poupa nas refeições escolares, mas financia iniciativas elitistas para fruição apenas por alguns (poucos).A (contra)reforma laboral – gorada à última hora pelo voto contra do Chega, não por convicção, mas por mero populismo e taticismo político – precarizava trabalhadores com mais contratos a termo e “plataformização” do trabalho, além de retirar direitos e garantias. Esperemos que tenha sido abandonada de vez.Tudo isto contribui para a perda da coesão social, para o aumento da pobreza e da exclusão, para a desvalorização do trabalho, para o aumento das desigualdades e para o retrocesso na proteção dos direitos fundamentais.Privatizar, vender, segregar, precarizar. Desmantelar o Estado social.