Portugueses e espanhóis

Aprendi na escola que os espanhóis eram geneticamente malvados. Constituíam uma ameaça permanente à nossa independência, quer ocupando território nacional – ou tentando fazê-lo –, quer casando os seus príncipes com as nossas princesas (a expressão “de Espanha, nem bom vento, nem bom casamento” tem aqui origem), quer, ainda, disputando-nos, por vezes pelas armas, os territórios que os nossos navegadores iam descobrindo.Por duas vezes, na ressaca de crises dinásticas, os espanhóis tentaram pôr termo à independência portuguesa. Da primeira, em finais do século XIV, falharam. Foi Aljubarrota, maior facto mítico nacional. Da segunda, nos séculos XVI / XVII, tiveram êxito e governaram Portugal durante quarenta anos, tantos quantos os três Filipes aqui reinaram. Só muitos anos depois, aprendi que o primeiro Filipe – o segundo de Espanha, filho de Carlos V e neto do nosso Manuel I – esteve muito longe de se comportar como um tirano. Fortificou a linha do Tejo, de Belém até ao Guincho, para proteger Lisboa (as fortalezas ainda lá estão). E tentou mudar a capital de Espanha para a nossa capital, sendo vencido pela oposição de castelhanos e andaluzes.O terceiro Filipe, fraco governante, não foi capaz de manter a unidade do reino. Com o exército ocupado a debelar a revolta catalã de 1640, no mesmo ano Portugal readquiriu a sua independência.À medida que fui crescendo e sobretudo na universidade, fui conhecendo outros espanhóis. Aprendi rapidamente que espanhol é um conceito amplo. Na verdade, conheci castelhanos, catalães, andaluzes, galegos, bascos. Castelhanos apreciadores da boa vida, generosos, francos, por vezes autoritários e agressivos. Catalães pouco simpáticos, avaros, industriosos e cultos. Andaluzes alegres, musicais, apreciadores da festa e do descanso. Galegos hospitaleiros, afectuosos, paysanos. Bascos reservados, desconfiados, gastrónomos de excelência. Claro que isto são estereótipos. Em todo o lado, há espanhóis de todos os tipos. Estereótipo é também o suposto caráter sanguinário dos espanhóis, herança da guerra civil do século XX.Viajando por Espanha, encontrei cidades magníficas – Santiago de Compostela, Burgos, Valladolid, Salamanca, Bilbao, Donostia, Barcelona, Valência, Granada, Córdoba, Málaga, Mérida, e muitas outras; catedrais, palácios, castelos e outros monumentos soberbos; museus espantosos, que alojam quadros dos melhores pintores de Espanha – El Greco, Velasquez, Goya, Picasso e muitos outros; bibliotecas notáveis; e muito mais.A verdade é que em Espanha sempre me senti em casa (vivi dois meses em Madrid) e nunca enfrentei qualquer hostilidade ou, sequer, reserva. Afinal somos muito parecidos. Só me causava algum engulho o dito castelhano “fea como una portuguesa”. Mas após observar o retrato da princesa Maria Isabel de Bragança, rainha consorte de Fernando VII, compreendi a razão de ser da expressão pouco lisonjeira para nós, portugueses.