Portugalidade vs. Prosperidade

Pelo Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, o Presidente da República e o primeiro-ministro escolheram o Luxemburgo para celebrar o país, a diáspora e a identidade nacional. A escolha foi simbolicamente poderosa. Mas talvez tenha sido, involuntariamente, reveladora de uma contradição política que Portugal insiste em não enfrentar. Há algo de profundamente desconfortável em celebrar o patriotismo português perante uma comunidade que teve de sair do país para alcançar prosperidade, estabilidade e reconhecimento profissional.Durante dias ouvimos discursos sobre orgulho nacional, pertença, memória e ligação afectiva à pátria. Tudo isso tem importância. Mas o patriotismo político não pode reduzir-se a uma liturgia emocional sem consequência material. Não pode limitar-se à evocação sentimental de Portugal, enquanto o próprio país continua incapaz de oferecer a muitos portugueses as condições mínimas para construírem uma vida digna dentro das suas fronteiras. E o Luxemburgo torna essa evidência impossível de disfarçar.Num país, o salário mínimo ultrapassa os 2700 euros; no outro, permanece nos 920 euros. Num país, o trabalho permite autonomia e mobilidade social; no outro, uma parte crescente da população trabalha sem conseguir escapar à precariedade habitacional, à asfixia fiscal e à estagnação salarial. Mais perturbador ainda: o cabaz alimentar essencial custa praticamente o mesmo nos dois países. Esta comparação deveria ter dominado o debate político nacional. Mas quase não foi mencionada.Porque ela expõe aquilo que sucessivos governos preferem evitar: o problema estrutural de Portugal não é a falta de talento, nem de esforço, nem sequer de patriotismo. O problema é a incapacidade persistente do Estado e da economia portuguesa para transformar trabalho em prosperidade.As comunidades portuguesas no Luxemburgo são, por isso, simultaneamente motivo de orgulho e prova de falhanço nacional. Orgulho, porque revelam a extraordinária capacidade de adaptação, disciplina e mérito dos portugueses. Falhanço, porque demonstram que esse potencial continua demasiadas vezes a florescer apenas fora de Portugal.Camões escreveu sobre um povo movido pela ambição do impossível: porém, talvez a maior tragédia contemporânea portuguesa seja esta, a de continuarmos a exportar os nossos melhores recursos humanos e depois celebrarmos essa diáspora como se ela fosse apenas uma expressão romântica da portugalidade.O Dia de Portugal não pode servir apenas para enaltecer símbolos, afectos ou memórias históricas. Tem de servir para uma reflexão séria sobre o estado do país. Sobre o empobrecimento relativo da classe média. Sobre a incapacidade de fixar talento. Sobre uma economia que há décadas cresce insuficientemente para reter aqueles que mais investiram na sua qualificação.Porque o patriotismo verdadeiro não consiste apenas em amar o país. Consiste em construir um país onde as pessoas possam permanecer sem serem obrigadas a escolher entre identidade e prosperidade. Escreve sem aplicação do novo Acordo Ortográfico